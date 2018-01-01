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Новый альбом ELIMINATOR выйдет весной
Британская команда ELIMINATOR выпустит дебютную работу, получившую название "Last Horizon", 23 марта. Оформление для диска создал Simon PYE Parr, а трек-лист выглядит следующим образом:
“2019”
“Last Horizon”
“Echoes”
“Procession Of Witches”
“Edge Of A Dream”
“Fall Of The Seer”
“Pride And Ruin”
“Spoils Of An Empire”
Видео на "2019" доступно ниже.
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