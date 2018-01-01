Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DIMMU BORGIR [49]
*У гитариста JUDAS PRIEST болезнь Паркинсона [37]
*Барабанщик METALLICA о своём «уникальном» стиле игры на барабанах: «Я ... [36]
*Новое видео IHSAHN [16]
*Видео с текстом PARADISE LOST [15]
*
[= ||| все новости группы



*Eliminator*



26 фев 2018 : 		 Новый альбом ELIMINATOR выйдет весной

| - |
|||| сегодня

Новый альбом ELIMINATOR выйдет весной

*
zoom
*
* *
Британская команда ELIMINATOR выпустит дебютную работу, получившую название "Last Horizon", 23 марта. Оформление для диска создал Simon PYE Parr, а трек-лист выглядит следующим образом:

“2019”
“Last Horizon”
“Echoes”
“Procession Of Witches”
“Edge Of A Dream”
“Fall Of The Seer”
“Pride And Ruin”
“Spoils Of An Empire”

Видео на "2019" доступно ниже.

UKвЂ™s ELIMINATOR To Release Last Horizon Debut In March



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 65

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом