26 фев 2018 : Новый альбом ELIMINATOR выйдет весной



сегодня



Новый альбом ELIMINATOR выйдет весной Британская команда ELIMINATOR выпустит дебютную работу, получившую название "Last Horizon", 23 марта. Оформление для диска создал Simon PYE Parr, а трек-лист выглядит следующим образом:



“2019”

“Last Horizon”

“Echoes”

“Procession Of Witches”

“Edge Of A Dream”

“Fall Of The Seer”

“Pride And Ruin”

“Spoils Of An Empire”



Видео на "2019" доступно ниже.









