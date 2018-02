сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома VOLSTER Группа VOLSTER в состав которой входят бывшие участники MASQUERADE, HOUSE OF HEAVY, выпустит дебютную работу, получившую название "Perfect Storm", 20 апреля на Rock Of Angels Records. В альбом войдет 12 треков, продюсером материала была сама команда, сведение проводил Max Norman (Ozzy Osbourne, Lynch Mob, Armored Saint, Lizzy Borden, Megadeth, Y&T) а мастеринг Thomas “Plec” Johansson (Soilwork, Onslaught, Armageddon, Degradead, Dynazty) из The Panic Room Mastering. Обложку для диска создал Jonas Beijer (Afterbürner, Fejd, The Crown, Gooseflesh, Electric Earth), а трек-лист выглядит следующим образом:



“King Of The Hill”

“Heaven Or Hell”

“Perfect Storm”

“Breathless”

“Still In Love”

“Babylon”

“Hero”

“Games Of War”

“Easier Said Than Done”

“I Don’t Care”

“Drifting Away”

“Ends With Me”











+0 -1









просмотров: 66