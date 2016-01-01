Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DIMMU BORGIR [49]
*У гитариста JUDAS PRIEST болезнь Паркинсона [37]
*Барабанщик METALLICA о своём «уникальном» стиле игры на барабанах: «Я ... [36]
*Новое видео IHSAHN [16]
*Видео с текстом PARADISE LOST [15]
*
[= ||| все новости группы



*Doomsday Outlaw*



26 фев 2018 : 		 Новое видео DOOMSDAY OUTLAW

4 фев 2018 : 		 Новая песня DOOMSDAY OUTLAW

25 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от DOOMSDAY OUTLAW

13 сен 2016 : 		 Новый альбом DOOMSDAY OUTLAW выйдет в 2017 году

| - |
|||| сегодня

Новое видео DOOMSDAY OUTLAW

*
zoom
*
* *
"Over And Over", новое видео группы DOOMSDAY OUTLAW, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hard Times", выходящего 11 мая:

"Hard Times"
"Over And Over"
"Spirit That Made Me"
"Into The Light"
"Bring It On Home"
"Days Since I Saw The Sun"
"Will You Wait"
"Break You"
"Come My Way"
"Were You Ever Mine"
"Too Far Left To Fall"

DOOMSDAY OUTLAW Debut "Over And Over" Music Video






Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 66

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Cradle Of Filth Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом