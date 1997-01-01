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*Nils Patrik Johansson*



26 фев 2018 : 		 NILS PATRICK JOHANSSON выпускает альбом

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NILS PATRICK JOHANSSON выпускает альбом

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NILS PATRICK JOHANSSON (Lion's Share, Astral Doors, ex-Civil War) выпустит первый сольный альбом, получивший название "Evil Deluxe", весной этого года на Metalville.

«Я думал о сольном альбоме лет десять, но потом появились CIVIL WAR и я использовал все свои наработки на тех трех альбомах, что мы сделали. После моего ухода из этой команды, я думал, что полностью уделю внимание ASTRAL DOORS и LION'S SHARE, однако неожиданно вернулось вдохновение и из ниоткуда появилось десять убойных песен. Вполне естественно, что я привлек для работы Lars'a из LION'S SHARE в качестве продюсера и гитариста, мой сын, Fredrik Johansson, записал ударные, так что наконец-то отец и сын будут на одном альбоме!»

Кроме того, в записи принимали участие:

Andy Loos (Lion's Share, Glory) - Bass
Fredrik Bergh (Bloodbound) - Keyboard
Kay Backlund (Lion's Share) - Keyboard
Anuviel (Saecred Spirit) - Keyboard
Marcus Bengts - Bass

ASTRAL DOORS Singer NILS PATRICK JOHANSSON Announces Solo Album Evil Deluxe; Audio Teaser Available




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