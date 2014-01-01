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*Crisix*



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Новое видео CRISIX

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"Get Out Of My Head", новое видео группы CRISIX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Against The Odds", выход которого намечен на 23 марта Listenable Records. Мастеринг материала проводил Jens Bogren (Arch Enemy, At The Gates, Bloodbath, Kreator et al) в Fascination Street Studios:

“Get Out Of My Head”
“Leech Breeder”
“Technophiliac”
“Perseverance”
“Xenomorph Blood”
“Prince Of Saiyans”
“Leave Your God Behind”
“Cut The Shit”
“The North Remembers”

CRISIX Release вЂњGet Out Of My HeadвЂќ Video




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