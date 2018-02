сегодня



Видео полного выступления GATECREEPER Видео полного выступления GATECREEPER, которое состоялось 28 ноября в Saint Vitus Bar, доступно для просмотра ниже:



"Sweltering Madness"

"Desperation"

"Craving Flesh"

"Dead Inside"

"Flamethrower"

"Rotting As One"

"Sterilized"

"Mastery Of Power"

"Force Fed"











