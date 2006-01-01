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*Skid Row*



2 мар 2018 : 		 Гитарист SKID ROW о реюнионе с Bach'ом: «Это как спросить о подружке, с которой встречался лет 20 назад»

5 фев 2018 : 		 SKID ROW хотят в студию

23 окт 2017 : 		 Вышел винил SKID ROW

6 июн 2017 : 		 Видео с выступления SKID ROW

29 май 2017 : 		 Видео с выступления SKID ROW

31 янв 2017 : 		 SKID ROW начнут запись в феврале

28 янв 2017 : 		 Гитарист SKID ROW о выборе вокалиста

15 янв 2017 : 		 SKID ROW нашли вокалиста

20 дек 2016 : 		 Обсуждение реюниона SKID ROW прекращено, заявил SEBASTIAN BACH

9 дек 2016 : 		 SKID ROW работают над новым материалом

22 ноя 2016 : 		 Видео с выступления SKID ROW

7 окт 2016 : 		 Туровый вокалист SKID ROW о будущем

5 авг 2016 : 		 Видео с выступления SKID ROW

30 май 2016 : 		 SEBASTIAN BACH о реюнионе SKID ROW: «Я за, если они захотят»

28 апр 2016 : 		 Бывший вокалист DRAGONFORCE выступил со SKID ROW

14 фев 2016 : 		 Бывший вокалист DRAGONFORCE выступил со SKID ROW

2 янв 2016 : 		 Бывший вокалист DRAGONFORCE может оказаться в SKID ROW

31 дек 2015 : 		 SKID ROW не воссоединяются с SEBASTIAN'ом BACH'ом

30 дек 2015 : 		 SKID ROW расстались с вокалистом

24 сен 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

6 авг 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

25 июл 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

18 июн 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

9 июн 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

5 июн 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

2 июн 2015 : 		 Участники SKID ROW посылают недовольных

1 июн 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

29 май 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

25 май 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

30 апр 2015 : 		 TONY HARNELL: «Надеюсь, что в какой-то момент меня примут поклонники SKID ROW»

29 апр 2015 : 		 SEBASTIAN BACH: «За реюнион SKID ROW предлагали полмиллиона»

14 апр 2015 : 		 SKID ROW перезаписали '18 And Life'

14 апр 2015 : 		 Басист SKID ROW об увольнении вокалиста

8 апр 2015 : 		 JOHNNY SOLINGER был уволен из SKID ROW за несколько часов до объявления нового вокалиста

7 апр 2015 : 		 SKID ROW нашли вокалиста

7 апр 2015 : 		 Из SKID ROW ушел вокалист

7 дек 2014 : 		 SKID ROW готовят к выходу третий студийный миньон

2 дек 2014 : 		 Видео с выступления SKID ROW

28 окт 2014 : 		 Вокалист SKID ROW выпускает миньон

6 окт 2014 : 		 Вокалист SKID ROW: «Реюниона с SEBASTIAN'ом BACH'ом не будет»

3 сен 2014 : 		 В туровом автобусе со SKID ROW

9 авг 2014 : 		 Видео с текстом от SKID ROW

6 авг 2014 : 		 SKID ROW исполнили новый трек

6 авг 2014 : 		 Новый миньон SKID ROW доступен для прослушивания

25 июл 2014 : 		 Басист SKID ROW: «Группы должны поклонникам целовать задницы!»

8 июл 2014 : 		 Видео с выступления SKID ROW

20 июн 2014 : 		 Видео с выступления SKID ROW

14 июн 2014 : 		 Видео с выступления SKID ROW

13 июн 2014 : 		 Новая песня SKID ROW

12 июн 2014 : 		 Трейлер нового ЕР SKID ROW

17 май 2014 : 		 Видео с выступления SKID ROW

27 апр 2014 : 		 SKID ROW и UGLY KID JOE исполнили AC/DC

15 апр 2014 : 		 Новый ЕР SKID ROW выйдет в августе

10 янв 2014 : 		 SKID ROW начнут запись в феврале

3 дек 2013 : 		 SKID ROW планируют выпуск нового ЕР в 2014

26 ноя 2013 : 		 Видео с выступления SKID ROW

3 ноя 2013 : 		 Видео с выступления SKID ROW

26 окт 2013 : 		 Видео с выступления SKID ROW

23 окт 2013 : 		 Видео полного концерта SKID ROW

9 авг 2013 : 		 Видео с текстом от SKID ROW

16 июл 2013 : 		 Кавер-версии JUDAS PRIEST, EZO от SKID ROW

31 май 2013 : 		 Трейлер нового EP SKID ROW

14 май 2013 : 		 Европейский вариант нового ЕР SKID ROW выйдет с кавер-версиями

26 апр 2013 : 		 EPK от SKID ROW

18 апр 2013 : 		 Рэп-версия знаменитого хита SKID ROW

17 апр 2013 : 		 Новый миньон SKID ROW доступен для прослушивания

16 апр 2013 : 		 Видео с выступления SKID ROW

15 апр 2013 : 		 Европейский вариант нового миньона SKID ROW выйдет с бонусами

7 апр 2013 : 		 Видео с текстом от SKID ROW

1 апр 2013 : 		 SKID ROW исполнили новую песню

28 мар 2013 : 		 SKID ROW на UDR MUSIC

4 мар 2013 : 		 Семплы новых песен SKID ROW

22 фев 2013 : 		 SKID ROW на MEGAFORCE RECORDS

29 янв 2013 : 		 Мастеринг нового альбома SKID ROW пройдет на этой неделе

12 янв 2013 : 		 JOHNNY SOLINGER завершил запись вокала для SKID ROW

7 янв 2013 : 		 SKID ROW возобновили запись

10 ноя 2012 : 		 Название нового альбома SKID ROW

23 сен 2012 : 		 Видео с выступления SKID ROW

15 май 2012 : 		 Видео с выступления SKID ROW

30 апр 2012 : 		 Видео с выступления SKID ROW

21 фев 2012 : 		 Видео с записи нового альбома SKID ROW

27 янв 2012 : 		 Основатель SKID ROW хочет записать альбом с SEBASTIAN'ом BACH'ом

16 янв 2012 : 		 Один из основателей SKID ROW не понимает, как могла появиться американская группа с таким же названием

2 мар 2011 : 		 Басист SKID ROW о новом альбоме

13 май 2010 : 		 SKID ROW расстались с барабанщиком и нашли нового

27 сен 2006 : 		 Четыре трека с нового альбома SKID ROW в сети

23 авг 2006 : 		 Новый альбом SKID ROW выйдет в канун Дня всех святых

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Гитарист SKID ROW о реюнионе с Bach'ом: «Это как спросить о подружке, с которой встречался лет 20 назад»

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Гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo в интервью Overdrive рассказал, что группа продолжает работу над новым ЕР:

«Я и Rachel сейчас в Нэшвилле, где он живёт и у него студия. Мы работаем над пост-продакшном. У нас есть небольшая репточка, и это очень здорово, потому что я очень люблю джемовать в чьём-то доме. Я недавно там был, чтобы сочинить что-то новое, чем я какое-то время и занимаюсь. Мы где-то раз в месяц собираемся с Rachel'ом, что-то сочиняем, работаем над новыми идеями, так что у нас нет чёткого расписания, когда нам нужно записать альбом».

По словам Sabo, группа говорила с Michael'ом Wagener'ом, продюсером первых двух альбомов, о том, чтобы он также с ними работал над этим ЕР:

«Он загорелся идеей, так что мы согласовываем расписания. Очевидно, что мы сильно заняты туром, так что понятия не имею, когда найдём нужное время или хотя бы время на то, чтобы сделать пару треков. Мы как-то настолько воодушевлены тем, что вновь будем с ним работать, что это нас буквально зарядило энергетикой, и мы просто сделаем все, что нужно, чтобы всё сработало».

Sabo также в очередной раз не особо горел желанием обсуждать возможность реюниона с Bach'ом:

«Это будут обсуждать до упора на разных уровнях, но ничего не поменяется. Я никоим образом не хочу игнорировать наше прошлое, потому что оно позволило нам досьтичь того, что есть сейчас, но давайте лучше сконцентрируемся на настоящем. Это же как говорить о бывшей подружке, с которой ты встречался лет двадцать назад. Нафига? Я всеми помыслами в движении вперёд и концентрации на том, что я делаю сейчас или буду делать в скором времени».



SKID ROW Guitarist On Being Asked About SEBASTIAN BACH Reunion:




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