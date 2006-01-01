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Гитарист SKID ROW о реюнионе с Bach'ом: «Это как спросить о подружке, с которой встречался лет 20 назад» Гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo в интервью Overdrive рассказал, что группа продолжает работу над новым ЕР:



«Я и Rachel сейчас в Нэшвилле, где он живёт и у него студия. Мы работаем над пост-продакшном. У нас есть небольшая репточка, и это очень здорово, потому что я очень люблю джемовать в чьём-то доме. Я недавно там был, чтобы сочинить что-то новое, чем я какое-то время и занимаюсь. Мы где-то раз в месяц собираемся с Rachel'ом, что-то сочиняем, работаем над новыми идеями, так что у нас нет чёткого расписания, когда нам нужно записать альбом».



По словам Sabo, группа говорила с Michael'ом Wagener'ом, продюсером первых двух альбомов, о том, чтобы он также с ними работал над этим ЕР:



«Он загорелся идеей, так что мы согласовываем расписания. Очевидно, что мы сильно заняты туром, так что понятия не имею, когда найдём нужное время или хотя бы время на то, чтобы сделать пару треков. Мы как-то настолько воодушевлены тем, что вновь будем с ним работать, что это нас буквально зарядило энергетикой, и мы просто сделаем все, что нужно, чтобы всё сработало».



Sabo также в очередной раз не особо горел желанием обсуждать возможность реюниона с Bach'ом:



«Это будут обсуждать до упора на разных уровнях, но ничего не поменяется. Я никоим образом не хочу игнорировать наше прошлое, потому что оно позволило нам досьтичь того, что есть сейчас, но давайте лучше сконцентрируемся на настоящем. Это же как говорить о бывшей подружке, с которой ты встречался лет двадцать назад. Нафига? Я всеми помыслами в движении вперёд и концентрации на том, что я делаю сейчас или буду делать в скором времени».















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