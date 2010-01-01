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*Black Veil Brides*



26 фев 2018 : 		 BLACK VEIL BRIDES отказали во въезде в Канаду

26 янв 2018 : 		 Новая работа BLACK VEIL BRIDES самая успешная в карьере

13 янв 2018 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

25 дек 2017 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES

3 ноя 2017 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES

29 сен 2017 : 		 Новые песни BLACK VEIL BRIDES

14 авг 2017 : 		 Выход нового альбома BLACK VEIL BRIDES отложен

16 май 2017 : 		 Новый альбом BLACK VEIL BRIDES выйдет осенью

12 апр 2017 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES в новом фильме

26 янв 2017 : 		 Гитаристы BLACK VEIL BRIDES на EMGtv

12 янв 2017 : 		 Трейлер документального проекта вокалиста BLACK VEIL BRIDES

22 дек 2016 : 		 Новый трек BLACK VEIL BRIDES

2 ноя 2016 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES о драке с женой

1 ноя 2016 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES подрался с женой в самолете

27 окт 2016 : 		 Гитаристы BLACK VEIL BRIDES на EMGtv

25 окт 2016 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES о новом альбоме

8 сен 2016 : 		 Гитаристы BLACK VEIL BRIDES исполняют ранее не издававшийся трек

10 авг 2016 : 		 Видео вокалиста BLACK VEIL BRIDES

28 июл 2016 : 		 BLACK VEIL BRIDES на EMGtv

18 апр 2016 : 		 Фронтмен BLACK VEIL BRIDES сыграл свадьбу

21 мар 2016 : 		 Видео вокалиста BLACK VEIL BRIDES

17 мар 2016 : 		 Дебютная работа вокалиста BLACK VEIL BRIDES выйдет в мае

10 мар 2016 : 		 Фрагмент нового трека вокалиста BLACK VEIL BRIDES

14 янв 2016 : 		 Фрагмент нового трека BLACK VEIL BRIDES

6 дек 2015 : 		 BLACK VEIL BRIDES готовятся к записи

28 сен 2015 : 		 Барабанщик 5 Seconds Of Summer на сольном альбоме вокалиста BLACk VEIL BRIDES

2 сен 2015 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES работает над сольником

27 июн 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления BLACK VEIL BRIDES

21 июн 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления BLACK VEIL BRIDES

15 июн 2015 : 		 BLACK VEIL BRIDES начнут работу над альбомом зимой

20 май 2015 : 		 Фрагмент нового DVD BLACK VEIL BRIDES

16 май 2015 : 		 Трейлер нового DVD BLACK VEIL BRIDES

6 май 2015 : 		 DVD BLACK VEIL BRIDES выйдет в июле

20 апр 2015 : 		 BLACK VEIL BRIDES отменили концерты в Чили и Аргентине

13 апр 2015 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES о месте рока

17 мар 2015 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES помогает ЛГБТ-молодёжи

27 фев 2015 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES вызвал фаната на драку

16 фев 2015 : 		 BLACK VEIL BRIDES исполнили хит MÖTLEY CRÜE

7 ноя 2014 : 		 BLACK VEIL BRIDES планируют выпуск DVD

6 окт 2014 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

11 сен 2014 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES

9 сен 2014 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES

4 сен 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLACK VEIL BRIDES

31 май 2014 : 		 Новый альбом BLACK VEIL BRIDES выйдет в октябре

20 май 2014 : 		 Видео нового проекта вокалиста BLACK VEIL BRIDES

15 май 2014 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES основал новый проект

3 мар 2014 : 		 BLACK VEIL BRIDES начнут подготовительную работу в конце марта

25 окт 2013 : 		 Видео с текстом от BLACK VEIL BRIDES

29 май 2013 : 		 Видео с текстом от BLACK VEIL BRIDES

9 май 2013 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH наехал на BLACK VEIL BRIDES?

5 апр 2013 : 		 Новый фильм BLACK VEIL BRIDES выйдет в июне

14 фев 2013 : 		 BLACK VEIL BRIDES на ТВ

25 дек 2012 : 		 Видео с премьеры фильма BLACK VEIL BRIDES

13 дек 2012 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

3 ноя 2012 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES

30 окт 2012 : 		 Трек-лист нового альбома BLACK VEIL BRIDES

14 окт 2012 : 		 Семпл новой песни BLACK VEIL BRIDES

9 окт 2012 : 		 Обложка нового альбома BLACK VEIL BRIDES

5 окт 2012 : 		 RICHARD VILLA создаст обложку для BLACK VEIL BRIDES

3 окт 2012 : 		 Тизер нового альбома BLACK VEIL BRIDES

6 сен 2012 : 		 BLACK VEIL BRIDES завершили работу над альбомом

21 авг 2012 : 		 Выход нового альбома BLACK VEIL BRIDES отложен

4 авг 2012 : 		 Участники BLACK VEIL BRIDES присоединились на сцене к SEBASTIAN'y BACH'y

19 июн 2012 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

17 июн 2012 : 		 BLACK VEIL BRIDES вернутся в студию в июле

27 апр 2012 : 		 Видео с текстом BLACK VEIL BRIDES

29 ноя 2011 : 		 Детали нового ЕР BLACK VEIL BRIDES

23 ноя 2011 : 		 ZAKK WYLDE на новом ЕР BLACK VEIL BRIDES

1 ноя 2011 : 		 Трейлер к новому ЕР BLACK VEIL BRIDES

28 окт 2011 : 		 Фронтмен BLACK VEIL BRIDES сломал нос

20 окт 2011 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

30 авг 2011 : 		 Новый ЕP BLACK VEIL BRIDES

28 июн 2011 : 		 BLACK VEIL BRIDES выступили в программе 'The Daily Habit'

26 июн 2011 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: "I Believe I Can Fly"

21 июн 2011 : 		 Фронтмен BLACK VEIL BRIDES сломал три ребра

1 июн 2011 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

25 май 2011 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

16 июн 2010 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

26 май 2010 : 		 Дебютное видео BLACK VEIL BRIDES

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BLACK VEIL BRIDES отказали во въезде в Канаду

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BLACK VEIL BRIDES были вынуждены отменить выступления в Vogue Theatre, Vancouver, British Columbia из-за отказа во въезде в Канаду.

«Этим утром мы были на границе с Канадой, чтобы пересечь и отыграть в стране, в которой выступали бесчисленное количество раз, записывали альбом и много раз отлично проводили время. К удивлению нескольким членам нашего тура запретили въезд, хамили и обращались с презрением. Мы годами ездим по всему миру и никогда не встречали подобного отношения к себе на границе или паспортном контроле ни в одной из стран мира.

У нас прекрасные отношения с канадскими поклонниками и мы с огромным сожалением вынуждены отменить наше выступление в Ванкувере. ASKING ALEXANDRIA выступит как и было обещано. Мы призываем всех все равно прийти на концерт и оттянуться по полной программе.

Деньги за билеты можно получить в местах их приобретения. Спасибо за понимание и мы обещаем, что обязательно вернемся!»



BLACK VEIL BRIDES Denied Entry To Canada; Vancouver Show Canceled




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