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BLACK VEIL BRIDES отказали во въезде в Канаду BLACK VEIL BRIDES были вынуждены отменить выступления в Vogue Theatre, Vancouver, British Columbia из-за отказа во въезде в Канаду.



«Этим утром мы были на границе с Канадой, чтобы пересечь и отыграть в стране, в которой выступали бесчисленное количество раз, записывали альбом и много раз отлично проводили время. К удивлению нескольким членам нашего тура запретили въезд, хамили и обращались с презрением. Мы годами ездим по всему миру и никогда не встречали подобного отношения к себе на границе или паспортном контроле ни в одной из стран мира.



У нас прекрасные отношения с канадскими поклонниками и мы с огромным сожалением вынуждены отменить наше выступление в Ванкувере. ASKING ALEXANDRIA выступит как и было обещано. Мы призываем всех все равно прийти на концерт и оттянуться по полной программе.



Деньги за билеты можно получить в местах их приобретения. Спасибо за понимание и мы обещаем, что обязательно вернемся!»















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