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Лидер RAINBOW : «Сейчас у меня лучший состав из всех» В недавнем интервью журналу Eclipsed лидер RAINBOW Ritchie Blackmore ответил на вопрос о том, что нынешняя инкарнация команды менее агрессивна в плане гитарной подачи по сравнению с ранним этапом:



«Я считаю, что Ronnie прекрасный исполнитель, и он даёт нам всем свободу сконцентрироваться на том, что мы делаем. Когда-то я думал, что было очень важно быть очень быстрым в плане гитарной техники, и некоторые песни требуют подобного подхода, но в какой-то момент осознал, что я не хочу добраться из точки А в точку Б, сыграв как можно больше нот с запредельной скоростью. Сейчас я считаю, что чем меньше, тем лучше. Смотря на первые концерты, я думаю, что мы должны были больше репетировать, и тогда они были бы намного лучше. Я также считаю, что я не сыграл ни одну из песен достаточно хорошо».



Добавив, что «играть с неизвестными музыкантами куда более вдохновляюще, чем делить сцену с уже известными исполнителями», Ritchie также сказал, что ему «в удовольствие играть с этой группой. Остальные становятся всё увереннее и увереннее. И Ronnie Romero — фантастический вокалист. С другой стороны, я очень рад играть для всех поклонников, которые росли на моей старой музыке. Шоу проходят в больших залах или даже на стадионах, на которые практически везде проданы все билеты».



На вопрос о том, как бы он охарактеризовал нынешний состав RAINBOW по сравнению с предыдущими, Ritchie ответил:



«Я скажу кое-что такое, что, быть может, очень огорчит многих поклонников Кози и Дио, но так я действительно думаю: нынешний состав команды лучший в истории RAINBOW. С другой стороны, я всё время всё меняю, что значит, что мне всегда больше всего нравится именно тот состав группы, в котором я играю в данный момент».



То есть если вы когда-то уволите текущий состав и наберёте других, то он будет лучше этого?



«Конечно, иначе какой смысл в их увольнении?» (Смеётся)















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