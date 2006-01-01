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*Rainbow*



1 мар 2018 : 		 Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех»

15 фев 2018 : 		 Новый сингл RAINBOW выйдет весной

13 фев 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза RAINBOW

25 янв 2018 : 		 RAINBOW выпустят новую песню

26 ноя 2017 : 		 Супруга RITCHIE BLACKMORE'a назвала Ronnie Romero «удачной находкой»

9 окт 2017 : 		 RAINBOW в России

28 июл 2017 : 		 Новая песня RAINBOW звучит как ранний материал

24 июл 2017 : 		 RAINBOW записали несколько новых композиций

19 июн 2017 : 		 Видео с выступления RAINBOW

31 май 2017 : 		 Новый сингл RAINBOW

21 май 2017 : 		 Новый сингл RAINBOW выйдет весной

18 апр 2017 : 		 RAINBOW записали две новые песни в студии

5 апр 2017 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет летом

28 мар 2017 : 		 ROGER GLOVER: «RITCHIE BLACKMORE должен был выступать под своим именем, а не с RAINBOW»

18 янв 2017 : 		 GLENN HUGHES о новом вокалисте RAINBOW

12 янв 2017 : 		 RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его в реюнион RAINBOW»

27 дек 2016 : 		 GRAHAM BONNET: «Мне все равно, что происходит сейчас с RAINBOW»

6 дек 2016 : 		 RAINBOW поедут в тур по Великобритании

26 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового DVD RAINBOW

17 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового DVD RAINBOW

8 ноя 2016 : 		 Видео с выступления RAINBOW 1984

27 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD RAINBOW

29 сен 2016 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет осенью

19 июл 2016 : 		 Лидер RAINBOW: «Мы можем отыграть ещё несколько концертов»

8 июл 2016 : 		 Вокалист RAINBOW о своих первых концертах в группе

2 июл 2016 : 		 Басист AEROSMITH раскритиковал выступление RAINBOW в новом составе

26 июн 2016 : 		 Видео с третьего концерта RAINBOW в новом составе

19 июн 2016 : 		 Видео со второго концерта RAINBOW в новом составе

18 июн 2016 : 		 Видео с первого выступления RAINBOW в новом составе

7 май 2016 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет в мае

25 апр 2016 : 		 JOE LYNN TURNER считает, что нынешняя группа RITCHIE BLACKMORE'а недостойна носить имя RAINBOW

17 мар 2016 : 		 Фото нового состава RAINBOW

11 мар 2016 : 		 Бывший вокалист RAINBOW продолжает почёсывать голову

8 мар 2016 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет в апреле

25 фев 2016 : 		 RITCHIE BLACKMORE объяснил, почему выбрал именно такой состав RAINBOW

25 фев 2016 : 		 JOE LYNN TURNER отчитывает лидера RAINBOW за тот состав, что он собрал

19 фев 2016 : 		 Редкое видео RAINBOW

30 ноя 2015 : 		 Фото нового состава RAINBOW

25 ноя 2015 : 		 Трейлер "The Ritchie Blackmore Story"

17 ноя 2015 : 		 Новый вокалист RAINBOW: «Последние дни как настоящее безумие»

7 ноя 2015 : 		 Состав вкоманды лидера RAINBOW

2 ноя 2015 : 		 Дата третьего шоу лидера RAINBOW

24 окт 2015 : 		 Дата второго шоу лидера RAINBOW

18 окт 2015 : 		 Дата первого шоу лидера RAINBOW

10 сен 2015 : 		 "The Ritchie Blackmore Story" выйдет в ноябре

4 авг 2015 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет песни RAINBOW

21 май 2015 : 		 JOE LYNN TURNER о прослушиваниях в RAINBOW

21 май 2015 : 		 Концертные записи RAINBOW выйдут в августе

29 апр 2015 : 		 JOE LYNN TURNER о возможном реюнионе RAINBOW

14 дек 2014 : 		 JOE LYNN TURNER о реюнионе RAINBOW

12 дек 2014 : 		 Бокс-сет RAINBOW выйдет в январе

28 авг 2014 : 		 JOE LYNN TURNER: "Реюнион RAINBOW вполне возможен"

11 фев 2014 : 		 Бокс-сет синглов RAINBOW выйдет в феврале

18 ноя 2013 : 		 Трек-лист бокс-сета синглов RAINBOW

23 июл 2013 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет в августе

15 июл 2013 : 		 Концерт RAINBOW 1995 года выйдет на CD/DVD

14 мар 2013 : 		 "Live In Munich 1977" RAINBOW выйдет на DVD

28 янв 2013 : 		 Участники CONTROL DENIED, DOFKA, SHOK PARIS записали кавер-версию RAINBOW

22 ноя 2012 : 		 Редкие документальные кадры RAINBOW

3 ноя 2012 : 		 DOOGIE WHITE проясняет причины ухода из RAINBOW

30 авг 2012 : 		 Бывший басист RAINBOW/DIO арестован за вождение в нетрезвом виде

13 янв 2012 : 		 RAINBOW:винил 'Long Live Rock 'N' Roll' выйдет в апреле

9 фев 2011 : 		 Детали делюкс-издания "Rising" RAINBOW

3 дек 2010 : 		 Делюкс-издание RAINBOW выйдет в январе

27 авг 2010 : 		 Редкие видео RAINBOW

12 июл 2010 : 		 ALCATRAZZ, JOE LYNN TURNER, DOOGIE WHITE выступят на концертах "Voices Of RAINBOW" в Японии

10 июн 2010 : 		 Альбомы RAINBOW выйдут на виниле

9 июн 2010 : 		 Бывшие участники RAINBOW отдали дань уважения RONNIE JAMES'у DIO

2 ноя 2009 : 		 В работе делюкс-издания альбомов RAINBOW?

7 окт 2009 : 		 Tony Carey: «Реюнион RAINBOW? Забудьте об этом!»

29 сен 2007 : 		 RITCHIE BLACKMORE выпускает DVD "Guitar Gods"

14 сен 2006 : 		 Два DVD от RAINBOW в сентябре

11 мар 2006 : 		 RAINBOW выпустят запись концертов 1976 года

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Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех»

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В недавнем интервью журналу Eclipsed лидер RAINBOW Ritchie Blackmore ответил на вопрос о том, что нынешняя инкарнация команды менее агрессивна в плане гитарной подачи по сравнению с ранним этапом:

«Я считаю, что Ronnie прекрасный исполнитель, и он даёт нам всем свободу сконцентрироваться на том, что мы делаем. Когда-то я думал, что было очень важно быть очень быстрым в плане гитарной техники, и некоторые песни требуют подобного подхода, но в какой-то момент осознал, что я не хочу добраться из точки А в точку Б, сыграв как можно больше нот с запредельной скоростью. Сейчас я считаю, что чем меньше, тем лучше. Смотря на первые концерты, я думаю, что мы должны были больше репетировать, и тогда они были бы намного лучше. Я также считаю, что я не сыграл ни одну из песен достаточно хорошо».

Добавив, что «играть с неизвестными музыкантами куда более вдохновляюще, чем делить сцену с уже известными исполнителями», Ritchie также сказал, что ему «в удовольствие играть с этой группой. Остальные становятся всё увереннее и увереннее. И Ronnie Romero — фантастический вокалист. С другой стороны, я очень рад играть для всех поклонников, которые росли на моей старой музыке. Шоу проходят в больших залах или даже на стадионах, на которые практически везде проданы все билеты».

На вопрос о том, как бы он охарактеризовал нынешний состав RAINBOW по сравнению с предыдущими, Ritchie ответил:

«Я скажу кое-что такое, что, быть может, очень огорчит многих поклонников Кози и Дио, но так я действительно думаю: нынешний состав команды лучший в истории RAINBOW. С другой стороны, я всё время всё меняю, что значит, что мне всегда больше всего нравится именно тот состав группы, в котором я играю в данный момент».

То есть если вы когда-то уволите текущий состав и наберёте других, то он будет лучше этого?

«Конечно, иначе какой смысл в их увольнении?» (Смеётся)



RITCHIE BLACKMORE Says RAINBOW




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КомментарииСкрыть/показать 19 )

Super Ghost
1 мар 2018, 10:44		Тролль уже не то что 80-го уровня, а просто 180-го, нахуй

decided
1 мар 2018, 11:11		Ну хз, с Дио все таки самые отличные альбомы получились.

Moomrick
1 мар 2018, 11:50		Почему-то некоторые из исторических рок-музыкантов достойно продолжают карьеру. А некоторые просто таки изо-всех сил пытаются испортить добрую память о себе. Первое, что хотелось написать после ознакомления с вдумчивым и авторитетным интервью Блэкмора - "старый маразматик"!

DefLeppard
1 мар 2018, 12:17		Moomrick, мысли один в один. Я тоже сразу подумал о "старом маразматике"

hellrider88
1 мар 2018, 12:52		"Че несет, о чем несет?"

hellrider88
1 мар 2018, 12:54		По поводу лучшего состава можно судить, записав полноформатик , полагаю.

shnira
1 мар 2018, 12:57		Блэкмор по своей сути нарцисс и интроверт. Давайте ему это простим:-) помню одно видео его выступления с Пёплами, кажется из начала 90-ых, когда он сначала вообще не вышел на сцену, вступление пришлось играть ещё пару раз. Гиллан с командой с такими рожами стояли...а потом "король" неспешно выкатился и запиликал, как ни в чём не бывало:-) я о том, что на музыкальную составляющую ему плевать. ему нужна комфортная атмосфера, вот и всё. и сейчас он её получил. другое дело, что всё может развернуться на 180 градусов в любой момент. Он же истерик.

Blackout 74
1 мар 2018, 13:06		Бред, ну как так )))

Fantomas
1 мар 2018, 13:36		разбирали тут его игру на одном из гитарных пабликов)
мне то ни он, ни перплы никогда не были интересны, но чисто с гитарной точки зрения я вник.
ребята, ды он кривой и косой, и играет на уровне школьников. а уж его соло и импровизации - из 70х особенно - это адский ад, каша и какофония

Powerslave85
1 мар 2018, 13:37		Старый придурок. Это я считаю плевок в сторону Дио и других. Ничего стоящего с середины 80-х не сделал. А альбом DP Purpendicular прекрасно показал, что группа может и без беломороа писать хитовые альбомы.

shnira
1 мар 2018, 13:53		ага. только без Блэкмора Пёплов только на один Перпендикуляр и хватило. остальное полная шляпа и тухлый порожняк:-)

Powerslave85
1 мар 2018, 14:06		Еще раз переслушал это. Первоначальное мнение не изменилось. Я не обладатель музыкального слуха, но играют уныло, какая-то пластмасса, тоже самое касается и голоса вокалиста.

Nenadoelo
1 мар 2018, 14:12		Тот кто сейчас молод, в его годы будут школьников в метро локтями пихать, обсуждать как хреново, что пенсионный возраст повышают, кто-то(не дай бог, конечно) перестанет узнавать своих детей и все в таком духе. От старческого маразма никто не застрахован.
Представьте, что вы являетесь участником популярной группы. Люди приходят и уходят в вашу группу. С кем-то вы записываете шедевры, с кем-то ссоритесь и растаетесь ( да и вообще сложно не ссориться с людьми с которыми ты общаешься 20 часов в сутки в гастролях, затем в студии и.т.д.). И, конечно, играя с новыми музыкантами, наслаждаясь настоящим, ты вряд ли будешь испытывать ностальгию по ушедшим. Нельзя постоянно жить прошлым. Да и давайте не будем забывать, что возможно о Дио, никто бы и не узнал, если бы не Блэкмор. Сколько возможно великих вокалистов по всему миру так и остались неизвестными.
Блэкмор не отрицает, что альбомы Raising/In Rock/Machine head/Long live roc'kn'roll хороши.
Так что Блэкмор имеет право говорить о людях которых он знает и с которыми он играл в свойственной ему манере. Причем никого не ругает, а просто высказывает свое мнение.
А его криворукость даже смысла не вижу оспаривать тут с диванными критиками. Это как кавер. Многие группы играют каверы на всякие Enter sandman/Smoke on the water/One/Stairway to heaven и другие известные вещи. Только вот сыграть кавер/разобрать песню или придумать эту песню - совершенно разные вещи. Сейчас чтобы разобрать песню большинство ищут табы или смотрят видео, а раньше люди пытались снять все песни с кассет/вертушек, у себя дома быстрее друзей, чтобы на следующий день встретиться во дворе и посоревноваться кто правильней "снял" ритм и соло.

shnira
1 мар 2018, 14:15		Nenadoelo - плюсую!

vasso
1 мар 2018, 14:45		криворукий Блэкмор? - вашу ж мать!
вы гениально тупЫ.

или он первый чел на планете, который говорит, что "текущий состав лучший из всех былых"??
не знаю, смогут ли они новый альбом забацать, но официальное видео с 2016 года или 2017 (не помню) - щикарное. надо уметь слушать, видеть, понимать атмосферу. Да, басила и барабанщик выделяются из всего образа- хер с ним, они играют хорошо и с пониманием темы.

а то что Черномор в хорошем понимании психопат - это и так все знают.

Fantomas
1 мар 2018, 15:31		конечно он криворукий. хуже Хеммета в 10 раз. или в 11.

shnira
1 мар 2018, 15:58		Фантомас разбушевался:-))) Блэкмор великий гитарист и композитор. а какой он человек, мне в общем-то всё равно. что мне из него, суп что ли варить.

Flashback
1 мар 2018, 16:05		Ричи, старый мудак, прости этих идиотов, что всякую хуйню понаписали выше. Как я простил тебя, за то недоразумение, что ты собрал в 2015 и назвал Рэйнбоу.

Sumerian Screem
1 мар 2018, 18:32		От его слов создается впечатление, что он сам пытается себя убедить в том, что не облажался со своим псевдо-реюинионом. Блэкмор снова превзошел себя, создав идеально худшее возвращение легенды. Это худший состав, и псевдо-состав Rainbow.


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