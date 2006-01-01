Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех»
В недавнем интервью журналу Eclipsed лидер RAINBOW Ritchie Blackmore ответил на вопрос о том, что нынешняя инкарнация команды менее агрессивна в плане гитарной подачи по сравнению с ранним этапом:
«Я считаю, что Ronnie прекрасный исполнитель, и он даёт нам всем свободу сконцентрироваться на том, что мы делаем. Когда-то я думал, что было очень важно быть очень быстрым в плане гитарной техники, и некоторые песни требуют подобного подхода, но в какой-то момент осознал, что я не хочу добраться из точки А в точку Б, сыграв как можно больше нот с запредельной скоростью. Сейчас я считаю, что чем меньше, тем лучше. Смотря на первые концерты, я думаю, что мы должны были больше репетировать, и тогда они были бы намного лучше. Я также считаю, что я не сыграл ни одну из песен достаточно хорошо».
Добавив, что «играть с неизвестными музыкантами куда более вдохновляюще, чем делить сцену с уже известными исполнителями», Ritchie также сказал, что ему «в удовольствие играть с этой группой. Остальные становятся всё увереннее и увереннее. И Ronnie Romero — фантастический вокалист. С другой стороны, я очень рад играть для всех поклонников, которые росли на моей старой музыке. Шоу проходят в больших залах или даже на стадионах, на которые практически везде проданы все билеты».
На вопрос о том, как бы он охарактеризовал нынешний состав RAINBOW по сравнению с предыдущими, Ritchie ответил:
«Я скажу кое-что такое, что, быть может, очень огорчит многих поклонников Кози и Дио, но так я действительно думаю: нынешний состав команды лучший в истории RAINBOW. С другой стороны, я всё время всё меняю, что значит, что мне всегда больше всего нравится именно тот состав группы, в котором я играю в данный момент».
То есть если вы когда-то уволите текущий состав и наберёте других, то он будет лучше этого?
«Конечно, иначе какой смысл в их увольнении?» (Смеётся)
Super Ghost
decided
Moomrick
DefLeppard
hellrider88
hellrider88
shnira
Blackout 74
Fantomas
мне то ни он, ни перплы никогда не были интересны, но чисто с гитарной точки зрения я вник.
ребята, ды он кривой и косой, и играет на уровне школьников. а уж его соло и импровизации - из 70х особенно - это адский ад, каша и какофония
Powerslave85
shnira
Powerslave85
Nenadoelo
Представьте, что вы являетесь участником популярной группы. Люди приходят и уходят в вашу группу. С кем-то вы записываете шедевры, с кем-то ссоритесь и растаетесь ( да и вообще сложно не ссориться с людьми с которыми ты общаешься 20 часов в сутки в гастролях, затем в студии и.т.д.). И, конечно, играя с новыми музыкантами, наслаждаясь настоящим, ты вряд ли будешь испытывать ностальгию по ушедшим. Нельзя постоянно жить прошлым. Да и давайте не будем забывать, что возможно о Дио, никто бы и не узнал, если бы не Блэкмор. Сколько возможно великих вокалистов по всему миру так и остались неизвестными.
Блэкмор не отрицает, что альбомы Raising/In Rock/Machine head/Long live roc'kn'roll хороши.
Так что Блэкмор имеет право говорить о людях которых он знает и с которыми он играл в свойственной ему манере. Причем никого не ругает, а просто высказывает свое мнение.
А его криворукость даже смысла не вижу оспаривать тут с диванными критиками. Это как кавер. Многие группы играют каверы на всякие Enter sandman/Smoke on the water/One/Stairway to heaven и другие известные вещи. Только вот сыграть кавер/разобрать песню или придумать эту песню - совершенно разные вещи. Сейчас чтобы разобрать песню большинство ищут табы или смотрят видео, а раньше люди пытались снять все песни с кассет/вертушек, у себя дома быстрее друзей, чтобы на следующий день встретиться во дворе и посоревноваться кто правильней "снял" ритм и соло.
shnira
vasso
вы гениально тупЫ.
или он первый чел на планете, который говорит, что "текущий состав лучший из всех былых"??
не знаю, смогут ли они новый альбом забацать, но официальное видео с 2016 года или 2017 (не помню) - щикарное. надо уметь слушать, видеть, понимать атмосферу. Да, басила и барабанщик выделяются из всего образа- хер с ним, они играют хорошо и с пониманием темы.
а то что Черномор в хорошем понимании психопат - это и так все знают.
Fantomas
shnira
Flashback
Sumerian Screem
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