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JIMMY PAGE о новом сольном альбоме JIMMY PAGE в недавнем разговоре с Rolling Stone рассказал о своей первой за тридцать лет студийной пластинке:



«Я намереваюсь приступить к кое-чему, что в своё время может превратиться в альбом. Всё будет, я с оптимизмом смотрю на этот проект. Но если вы думаете о всех областях, где я себя уже пробовал, гитаре, будь то акустика или электрогитара, или ещё что-то, всех подходах, которые я уже демонстрировал, то работа будет расширенной версией всего этого, вот как-то так. Так что это не просто акустический, не просто электрический альбом, это будет всем тем, что я могу собрать».



Даты выхода нового материала пока нет, но это будет первой студийной работой музыканта с момента выхода 19 июня 1988 года пластинки "Outrider", попавшей на 26 строчку чартов Billboard 200.











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