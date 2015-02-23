Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DIMMU BORGIR [64]
*Барабанщик METALLICA о своём «уникальном» стиле игры на барабанах: «Я ... [42]
*Новое видео IHSAHN [24]
*U.D.O. выпустит новый альбом в конце лета, тур начнется с России [21]
*Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы [18]
*
[= ||| все новости группы



*Jimmy Page*



1 мар 2018 : 		 JIMMY PAGE о новом сольном альбоме

15 мар 2017 : 		 Продюсированное JIMMY PAGE демо 1961 года выйдет весной

20 сен 2016 : 		 JIMMY PAGE надеется поехать в тур в 2017 году

25 дек 2015 : 		 Сгорел особняк, которым владел Алистер Кроули и JIMMY PAGE

3 дек 2015 : 		 JIMMY PAGE ответил на комментарии KEITH'a RICHARDS'a

25 ноя 2015 : 		 JIMMY PAGE начнёт запись в 2016 году

21 ноя 2015 : 		 JIMMY PAGE и участники ALICE IN CHAINS, SOUNDGARDEN исполнили хит LED ZEPPELIN

21 авг 2015 : 		 Что в планах у JIMMY PAGE'a?

7 авг 2015 : 		 JIMMY PAGE о репетициях LED ZEPPELIN после шоу 2007 года

27 июл 2015 : 		 JIMMY PAGE: «Приложу все возможные усилия для того, чтобы вновь выступать»

9 июл 2015 : 		 JIMMY PAGE проиграл ROBBIE WILLIAMS'y

8 мар 2015 : 		 Как JIMMY PAGE помирился с ROBBIE WILLIAMS'ом

20 фев 2015 : 		 JIMMY PAGE получил награду от NME

17 фев 2015 : 		 JIMMY PAGE получит награду от NME

15 фев 2015 : 		 JIMMY PAGE выпустит компиляцию саундтреков

6 фев 2015 : 		 JIMMY PAGE обещает сюрпризы

25 янв 2015 : 		 Как JIMMY PAGE поссорился с ROBBIE WILLIAMS'ом

23 дек 2014 : 		 JIMMY PAGE обещает удивить

11 дек 2014 : 		 JIMMY PAGE: "Иногда ROBERT PLANT меня удивляет"

3 окт 2014 : 		 JIMMY PAGE планирует создание группы

12 май 2014 : 		 JIMMY PAGE: «У меня много нового материала!»

24 окт 2012 : 		 JIMMY PAGE может выпустить новую музыку до конца года

17 мар 2012 : 		 JIMMY PAGE выпустит новый релиз в марте

17 ноя 2011 : 		 JIMMY PAGE станет сэром?

14 июл 2011 : 		 JIMMY PAGE присоединился на сцене к THE BLACK CROWES

5 июн 2011 : 		 JIMMY PAGE присоединился на сцене к DONOVAN

25 авг 2010 : 		 JIMMY PAGE сообщил дату выхода иллюстрированной автобиографии

15 июл 2010 : 		 Бывший дом JIMMY PAGE'а продается за 12 миллионов долларов.

12 июн 2010 : 		 JIMMY PAGE введен в 'Mojo Hall Of Fame'

11 янв 2010 : 		 JIMMY PAGE намерен сделать на сольном альбоме «радикальные музыкальные заявления»

8 янв 2010 : 		 JIMMY PAGE представил коллекцию "рок-н-ролльных" марок Королевской почты

12 сен 2009 : 		 JIMMY PAGE не хочет писать автобиографию

6 апр 2009 : 		 JIMMY PAGE представил JEFF'a BECK'a в Зал Славы Рок-н-ролла

21 мар 2007 : 		 Знаменитая двухгрифовая гитара JIMMY PAGE'а возвращается

7 сен 2006 : 		 JIMMY PAGE сыграл на новом альбоме JERRY LEE LEWIS

| - |
|||| сегодня

JIMMY PAGE о новом сольном альбоме

*
zoom
*
* *
JIMMY PAGE в недавнем разговоре с Rolling Stone рассказал о своей первой за тридцать лет студийной пластинке:

«Я намереваюсь приступить к кое-чему, что в своё время может превратиться в альбом. Всё будет, я с оптимизмом смотрю на этот проект. Но если вы думаете о всех областях, где я себя уже пробовал, гитаре, будь то акустика или электрогитара, или ещё что-то, всех подходах, которые я уже демонстрировал, то работа будет расширенной версией всего этого, вот как-то так. Так что это не просто акустический, не просто электрический альбом, это будет всем тем, что я могу собрать».

Даты выхода нового материала пока нет, но это будет первой студийной работой музыканта с момента выхода 19 июня 1988 года пластинки "Outrider", попавшей на 26 строчку чартов Billboard 200.



JIMMY PAGE On His Next Solo Release: It Will Be



Like!+5Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

andrey_paranoid
1 мар 2018, 14:31		Он говорит о новом альбоме без преувеличения лет 10, а то и более. Я уже давно мимо ушей пропускаю. Но если вдруг разродится - будет здорово конечно.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 894

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Pain Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом