Видео с текстом от REVERTIGO

Группа REVERTIGO, в состав которой входят Mats Levén (vocals) и Anders Wikström (guitar), опубликовали официальное видео с текстом на песню "False Flag", которая взята из выходящего 23 февраля на Frontiers Music Srl альбома "Revertigo":
01. Hoodwinked
02. Sailing Stones
03. Symphony Of Fallen Angels
04. The Cause
05. Gate Of The Gods
06. False Flag
07. Unobtainium
08. Luciferian Break Up
09. Joan Of Arc
10. Break Away
11. In Revertigo
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