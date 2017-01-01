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*Revertigo*



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5 фев 2018 : 		 Новое видео REVERTIGO

12 янв 2018 : 		 Видео с текстом от REVERTIGO

5 сен 2017 : 		 Участники CANDLEMASS, TREAT в REVERTIGO

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Видео с текстом от REVERTIGO

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Группа REVERTIGO, в состав которой входят Mats Levén (vocals) и Anders Wikström (guitar), опубликовали официальное видео с текстом на песню "False Flag", которая взята из выходящего 23 февраля на Frontiers Music Srl альбома "Revertigo":

01. Hoodwinked
02. Sailing Stones
03. Symphony Of Fallen Angels
04. The Cause
05. Gate Of The Gods
06. False Flag
07. Unobtainium
08. Luciferian Break Up
09. Joan Of Arc
10. Break Away
11. In Revertigo



REVERTIGO Feat. CANDLEMASS, TREAT Members: 'False Flag' Lyric Video




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