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Видео с текстом от REVERTIGO Группа REVERTIGO, в состав которой входят Mats Levén (vocals) и Anders Wikström (guitar), опубликовали официальное видео с текстом на песню "False Flag", которая взята из выходящего 23 февраля на Frontiers Music Srl альбома "Revertigo":



01. Hoodwinked

02. Sailing Stones

03. Symphony Of Fallen Angels

04. The Cause

05. Gate Of The Gods

06. False Flag

07. Unobtainium

08. Luciferian Break Up

09. Joan Of Arc

10. Break Away

11. In Revertigo















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