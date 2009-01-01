26 фев 2018



U.D.O. выпустит новый альбом в конце лета, тур начнется с России На днях Udo Dirkschneider вместе со своими коллегами барабанщиком Sven Dirkschneider'ом и басистом Fitty Wienhold'ом в интервью подкасту "Talking Metal" поделился планами группы U.D.O. и проекта DIRKSCHNEIDER на этот год.



Последние два года музыканты провели в туре с проектом DIRKSCHNEIDER, где они в последний раз исполняют классику ACCEPT. Первоначально проект должен был завершиться год назад, но был продлен до осени 2018.



На вопрос о нынешнем составе ACCEPT Udo ответил: Они поживают, так сказать, неплохо. Меня спрашивают, что я думаю об их вокалисте. И я считаю, что Mark [Tornillo] неплохо делает свою работу. Мне кажется, он испытывает некоторые проблемы с классическими вещами ACCEPT, их исполнение дается ему не очень легко. Но они занимаются своим делом, мы своим. И так тому и быть! Тем не менее, это одна из причин, по которым я занялся проектом DIRKSCHNEIDER. Меня достали споры - кто лучше исполняет эти песни - ACCEPT или Udo? И вот вам, пожалуйста. А после этого тура мы уже вплотную займемся делами U.D.O."



Мы только что закончили запись нового альбома и начали сводить материал. Он выходит в конце августа в Европе, и в сентябре в США. Затем мы остановим тур с DIRKSCHNEIDER в середине октября, когда пройдет последнее шоу и начнем репетировать песни к турне с U.D.O. Тур начнется в ноябре, думаю, что мы начнем гастроли U.D.O. в России"









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