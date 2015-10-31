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K.K. DOWNING в шоке от того, что его не позвали в JUDAS PRIEST после ухода Tipton'a Бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что «теперь ему стало предельно ясно», что сделанное решение об уходе из группы было верным на 100%:



«Новости о том, что Glenn был вынужден всё-таки уступить своей болезни, вызвали у меня печаль и глубокое сожаление. В равной степени это означает финал нашего гитарного дуэта, и я вынужден смириться с этим фактом. Ненасытный аппетит Glenn'a и меня к созданию вдохновляющей и уникальной музыки, которой мог наслаждаться весь мир на протяжении десятилетий, — это то, что не стоит сбрасывать со счетов. Однако все, кто были свидетелями эволюции нашей любимой музыки, должны смириться с тем, что вещи неизбежно меняются или попросту заканчиваются.



Я также с большим сожалением вынужден сказать, что потрясён и ошеломлён тем, что мне не предложили занять мою оригинальную позицию гитариста JUDAS PRIEST. Мог бы я вернуться или нет, но такой вариант даже никогда не приходил мне в голову, ведь юридически и официально я всё ещё являются музыкантом JUDAS PRIEST. Однако сейчас я совершенно чётко осознал тот факт, что правильно поступил, когда ушёл из коллектива, — кажется, что то время, что я там провёл, и то, что я создал, оценено не более чем одним человеком. Я искренне надеюсь, исключительно ради фанатов, что решение не обращаться ко мне никак не связано с финансовыми вопросами.



Я знаком с Andy Sneap'ом — и он один из тех, кто внёс наибольший вклад в рок и металл из всех, кого я имел удовольствие встречать. В итоге я нисколько не сомневаюсь, что его вклад в новый альбом JUDAS PRIEST куда больше, чем просто продюсера. Всё, что сейчас остаётся, это идти и наслаждаться поклонникам группой в том состоянии, в каком она сейчас, и завершить историю команды, в которой каждый из нас сыграл такую важную роль».











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