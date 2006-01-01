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BRUCE DICKINSON представляет новое пиво IRON MAIDEN Видео представления BRUCE'ом DICKINSON'ом нового пива IRON MAIDEN Light Brigade, пять пенсов с каждой бутылки и шесть пенсов с каждой пинты которого будут отправляться напрямую в Help For Heroes, британскую благотворительную организацию, оказывающую поддержку пострадавшим ветеранам, доступно ниже.















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