JASON BONHAM объяснил смену названия LED ZEPPELIN EXPERIENCE на LED ZEPPELIN EVENING Когда FOREIGNER объявили даты выступлений летом 2018 года, в качестве гостей были заявлены JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EVENING, а не JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EXPERIENCE, и многие решили, что это какая-то ошибка, однако Jason в интервью Premiere Networks сообщил, что никакой ошибки нет:



«У них есть есть планы на термин "Led Zeppelin Experience", и я подумал ну и ладно, но мне нужно сохранить моё лого JBLZE. Во-первых, оно красуется на моей машине, и во-вторых — у меня есть огромный задник для шоу, за который я заплатил. Для меня главное — музыка. Так что я просто хотел сохранить логотип и всё. В итоге предложил: "Давайте назовём всё JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EVENING". Я понятия не имею, какие у них там планы, но я просто сказал им: "Да без вопросов, я легко поменяю, так что делайте то, что вы там задумали"».









JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EVENING will kick off a summer tour with FOREIGNER and WHITESNAKE on June 15 in Bangor, Maine.









