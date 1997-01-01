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*Jason Bonham's Led Zeppelin Experience*



28 фев 2018 : 		 JASON BONHAM объяснил смену названия LED ZEPPELIN EXPERIENCE на LED ZEPPELIN EVENING

22 дек 2015 : 		 JASON BONHAM верит, что LED ZEPPELIN «ещё соберутся»

18 дек 2015 : 		 JASON BONHAM о секретных репетициях с PHIL'ом COLLINS'ом

11 окт 2011 : 		 JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EXPERIENCE в 'Mark And Brian Show'

6 авг 2011 : 		 Видео JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EXPERIENCE

1 май 2011 : 		 JASON BONHAM и NICOLE SCHERZINGER записали кавер на "Black Dog"

19 окт 2010 : 		 Профессиональное видео с выступления JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EXPERIENCE

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JASON BONHAM объяснил смену названия LED ZEPPELIN EXPERIENCE на LED ZEPPELIN EVENING

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Когда FOREIGNER объявили даты выступлений летом 2018 года, в качестве гостей были заявлены JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EVENING, а не JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EXPERIENCE, и многие решили, что это какая-то ошибка, однако Jason в интервью Premiere Networks сообщил, что никакой ошибки нет:

«У них есть есть планы на термин "Led Zeppelin Experience", и я подумал ну и ладно, но мне нужно сохранить моё лого JBLZE. Во-первых, оно красуется на моей машине, и во-вторых — у меня есть огромный задник для шоу, за который я заплатил. Для меня главное — музыка. Так что я просто хотел сохранить логотип и всё. В итоге предложил: "Давайте назовём всё JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EVENING". Я понятия не имею, какие у них там планы, но я просто сказал им: "Да без вопросов, я легко поменяю, так что делайте то, что вы там задумали"».



JASON BONHAM Explains Changing Band Name From LED ZEPPELIN EXPERIENCE To LED ZEPPELIN EVENING

JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EVENING will kick off a summer tour with FOREIGNER and WHITESNAKE on June 15 in Bangor, Maine.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ywi
28 фев 2018, 19:11		Ларс Ульрих отпустил бороду?


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