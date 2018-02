сегодня



Трибьют SAMHAIN выйдет весной Четвертого марта Corpse Flower Records выпустят на виниле трибьют SAMHAIN, получивший название "We All Want Our Time In Hell":



"Night Chill" - Joel Grind

"Mother Of Mercy" - Midnight

"In My Grip" - Nil Eye

"Black Dream" - Ringworm

"Macabre" - Ghoul

"Halloween II" - Acid Witch

"The Howl" - Multicult

"The Shift" - Like Rats

"Kiss Of Steel" - Shed The Skin

"I Am Misery" - Immortal Bird

"Unbridled" - Child Bite

"Human Pony Girl" - Brain Tentacles

"Archangel" - Ritual Howls











