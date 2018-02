27 фев 2018



Новое видео SCHWARZER ENGEL "Krähen an die Macht", новое видео группы SCHWARZER ENGEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Kult der Krähe", выход которого состоялся 23 февраля на Masacre Records. Альбом доступен в диджипаке с бонусом, обычном CD и виниле. Сведение и мастеринг проводил Jan Vacik (Graveworm, Serious Black, Serenity) в Dreamsound Studios. Обложку создал Matthias Bäuerle / Season Zero, а трек-лист выглядит следующим образом:



"Krähen an die Macht"

"Viva la Musica"

"Gott ist im Regen"

"Sinnflut"

"Futter für die See"

"Mein glühend Herz"

"Ein kurzer Augenblick"

"Meerflucht"

"Requiem"

"Unheil"

"Wenn mein Herz zerbricht (Digipak Bonus)















+1 -0









просмотров: 234