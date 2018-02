27 фев 2018



Обложка и трек-лист нового альбома BIG KIZZ Группа BIG KIZZ, в состав которой входят Axel Sjöberg (ex-GRAVEYARD), John Hoyles (SPIDERS, ex-WITCHCRAFT) и Pontus Westerman (LADY BANANA), опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Music Is Magic", релиз которого намечен на 18 мая на Tee Pee Records:



"Music Is Magic"

"I Want My Girl"

"I Gave Up Tears Ago"

"Baby Boy"

"Lose My Love"

"Long Distance Call"

"High "

"Rebel Girl" (Bikini Kill cover)

"I Hate R 'N' R"

"Eye on You"

"Legalt"











