27 фев 2018



Новый альбом WOLF KING выйдет весной WOLF KING выпустят дебютную работу, получившую название "Loyal To The Soil", 27 апреля на CD, виниле и в цифровом варианте. Запись проходила в студии Rapture Recordings, Hayward, CA вместе с Cody Fuentes:



"Hail The Ash"

"Further"

"Loyal To The Soil I"

"Loyal To The Soil II"

"Sorrow's Reach"

"Worthy Of The Dead"

"Greater Power"

"Betrayer"

"Mortals I"

"Mortals II"

"Shepherd Of The Flock"













