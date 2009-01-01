Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DIMMU BORGIR [61]
*Барабанщик METALLICA о своём «уникальном» стиле игры на барабанах: «Я ... [42]
*Новое видео IHSAHN [23]
*U.D.O. выпустит новый альбом в конце лета, тур начнется с России [15]
*Видео с текстом PARADISE LOST [15]
*
[= ||| все новости группы



*Exodus*



28 фев 2018 : 		 Видео с выступления EXODUS

29 дек 2017 : 		 Видео с текстом от бывшего вокалиста EXODUS

8 окт 2017 : 		 Видео с выступления EXODUS

2 окт 2017 : 		 Бывший гитарист EXODUS может принять участие в записи альбома

8 сен 2017 : 		 EXODUS выпускают ноты

5 сен 2017 : 		 Вокалист EXODUS: «Термин большая четверка не имеет для меня значения»

30 авг 2017 : 		 EXODUS работает над новым материалом

10 июл 2017 : 		 ROB DUKES, RICK HUNOLT, PAUL BOSTAPH выступили с EXODUS

22 июн 2017 : 		 Вокалист EXODUS: «Мы стартуем осенью»

6 май 2017 : 		 EXODUS начнут запись осенью

16 дек 2016 : 		 Барабанщик EXODUS: «По сути мы путешествующие продавцы футболок»

18 авг 2016 : 		 Видео с выступления EXODUS

16 авг 2016 : 		 EXODUS начнут работать над новым материалом зимой

16 июн 2016 : 		 Новый альбом EXODUS выйдет в 2017

16 май 2016 : 		 Вокалист EXODUS, барабанщик DEATH ANGEL исполняют AC/DC

27 мар 2016 : 		 EXODUS подумывают о выпуске нового альбома

22 мар 2016 : 		 Вокалист EXODUS считает, что METALLICA всех ещё удивит

18 мар 2016 : 		 EXODUS посвятили песню Лемми

5 мар 2016 : 		 Видео с выступления EXODUS

15 дек 2015 : 		 TOM HUNTING: «EXODUS нужно выпустить DVD»

24 ноя 2015 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Даже если позвонит Gary, я не отвечу»

23 ноя 2015 : 		 Видео с выступления EXODUS

19 ноя 2015 : 		 ROB DUKES о своих словах относительно EXODUS

12 ноя 2015 : 		 Видео с выступления EXODUS

9 ноя 2015 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Их новая музыка дерьмовая»

3 ноя 2015 : 		 Бывший вокалист EXODUS о своих коллегах: "Да шли бы эти пиз%$kbp!"

28 окт 2015 : 		 EXODUS исполнят редкие треки

13 авг 2015 : 		 Вокалист EXODUS о туре мечты

30 июн 2015 : 		 Видео с выступления EXODUS

20 июн 2015 : 		 Видео с выступления EXODUS

16 июн 2015 : 		 В автобусе с EXODUS

8 июн 2015 : 		 Видео с выступления EXODUS

6 май 2015 : 		 Фанат EXODUS, разместивший тексты группы и попавший в тюрьму, начал тяжбу

22 апр 2015 : 		 Барабанщик EXODUS о «самой экстремальной стране», в которой когда-либо играла группа

7 апр 2015 : 		 Видео с выступления EXODUS

17 мар 2015 : 		 Гитарист FEAR FACTORY присоединился на сцене к EXODUS

1 мар 2015 : 		 STEVE 'ZETRO' SOUZA: "С EXODUS шутки плохи!"

24 фев 2015 : 		 MAX CAVALERA присоединился на сцене к EXODUS

11 янв 2015 : 		 Фронтмен EXODUS: "Я постараюсь не облажаться!"

28 дек 2014 : 		 Вокалист EXODUS об убийстве гитариста PANTERA

17 ноя 2014 : 		 Видео полного выступления EXODUS

14 ноя 2014 : 		 Гитарист EXODUS GARY HOLT: «Мы живём в параноидальном обществе»

4 ноя 2014 : 		 Музыканты EXODUS объяснили смену вокалиста в группе

28 окт 2014 : 		 Новое видео EXODUS

23 окт 2014 : 		 STEVE "ZETRO" SOUZA понял, о чём сказал GENE SIMMONS своей фразой «Рок мёртв»

21 окт 2014 : 		 Участники EXODUS "шокированы" произошедшим на концерте в Аргентине

15 окт 2014 : 		 На концерте EXODUS умер поклонник

10 окт 2014 : 		 Новый альбом EXODUS доступен для прослушивания

10 окт 2014 : 		 Видео с выступления EXODUS

2 окт 2014 : 		 Семплы новых песен EXODUS

24 сен 2014 : 		 Видео с текстом от EXODUS

12 сен 2014 : 		 Полиция Greenville'а дистанцировалась от ареста фаната EXODUS

9 сен 2014 : 		 Новая песня EXODUS feat. KIRK HAMMETT

9 сен 2014 : 		 Фаната EXODUS арестовали за публикацию текста на Facebook

5 сен 2014 : 		 Бонус-треки и гости на новом альбоме EXODUS

28 авг 2014 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Перезапись "Bonded By Blood" была сделана из-за денег»

18 авг 2014 : 		 Видео с выступления EXODUS

12 авг 2014 : 		 Видео с выступления EXODUS

5 авг 2014 : 		 Видео с выступления EXODUS

1 авг 2014 : 		 Участники METALLICA, EXODUS, DEATH ANGEL исполняют JUDAS PRIEST

1 авг 2014 : 		 Обложка нового альбома EXODUS

30 июл 2014 : 		 Гитарист METALLICA выступил с EXODUS

28 июл 2014 : 		 EXODUS выступили на 'Kirk Von Hammett's Fear FestEvil After Party'

28 июл 2014 : 		 Гитарист METALLICA на новом альбоме EXODUS

14 июл 2014 : 		 Видео с выступления EXODUS

11 июл 2014 : 		 Новый альбом EXODUS выйдет в октябре

4 июл 2014 : 		 Гитарист EXODUS об увольнении вокалиста

2 июл 2014 : 		 Гитарист METALLICA вновь выступит с EXODUS

27 июн 2014 : 		 STEVE "ZETRO" SOUZA почти закончил запись вокала для EXODUS

20 июн 2014 : 		 Фото нового состава EXODUS

11 июн 2014 : 		 STEVE "ZETRO" SOUZA: «Многое зависело от моего решения»

10 июн 2014 : 		 STEVE "ZETRO" SOUZA начнёт запись на этой неделе

10 июн 2014 : 		 ROB DUKES об уходе из EXODUS

8 июн 2014 : 		 EXODUS сменили вокалиста

4 янв 2014 : 		 Гитарист METALLICA выступит с EXODUS и DEATH ANGEL на 'Fear FestEviL'

2 янв 2014 : 		 RICK HUNOLT присоединился на сцене к EXODUS

27 дек 2013 : 		 Видео с выступления EXODUS

24 дек 2013 : 		 RICK HUNOLT присоединился на сцене к EXODUS

13 ноя 2013 : 		 Профессиональное видео всего выступления EXODUS

4 ноя 2013 : 		 EXODUS отправятся в студию в феврале

12 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления EXODUS

2 авг 2013 : 		 Гитарист HEATHEN поедет в европейский тур с EXODUS

9 июл 2013 : 		 DAVE MUSTAINE расширил бы 'Большую Четвёрку' треш метала за счёт EXODUS

24 апр 2013 : 		 Барабанщик SHADOWS FALL присоединился на сцене к EXODUS

4 апр 2013 : 		 EXODUS: «Мы не разваливаемся!»

3 апр 2013 : 		 EXODUS выбыли из MARYLAND DEATHFEST

3 апр 2013 : 		 GARY HOLT не собирается покидать EXODUS ради SLAYER

30 мар 2013 : 		 RICK HUNOLT выступил с EXODUS

14 фев 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления EXODUS

6 фев 2013 : 		 Дисней против EXODUS?

27 янв 2013 : 		 STEVE 'ZETRO' SOUZA: "Поклонники EXODUS приняли меня только после 'Fabulous Disaster'"

20 дек 2012 : 		 Рассказ о поездке EXODUS в Южную Америку

13 дек 2012 : 		 Караоке от ударника EXODUS

17 сен 2012 : 		 Мультикамерная съемка с выступления EXODUS

28 авг 2012 : 		 Видео с выступления EXODUS

24 июл 2012 : 		 Видео с выступления EXODUS

22 июл 2012 : 		 EXODUS сыграли в три гитары на фестивале Graspop

30 июн 2012 : 		 Басист EXODUS о происшествии с RANDY BLYTHE'ом: "Если кто-то лезет на сцену, то это посягательство"

26 июн 2012 : 		 EXODUS сыграли в три гитары на фестивале Graspop

16 июн 2012 : 		 Видео с выступления EXODUS

6 июн 2012 : 		 RICK HUNOLT присоединился к EXODUS

31 май 2012 : 		 Видео исполнения EXODUS "Bonded By Blood" с четырех камер

3 май 2012 : 		 RICK HUNOLT выступит с EXODUS

5 фев 2012 : 		 KIRK HAMMETT присоединился на сцене к EXODUS

2 янв 2012 : 		 Видео с выступления EXODUS

21 дек 2011 : 		 Видео с выступления EXODUS

14 дек 2011 : 		 EXODUS: 'Circle Pit From Hell' в Хорватии

12 дек 2011 : 		 Гитарист SEPULTURA присоединился на сцене к EXODUS

2 дек 2011 : 		 Гитарист SEPULTURA присоединился к EXODUS

26 сен 2011 : 		 RICK HUNOLT выступил с EXODUS

23 сен 2011 : 		 EXODUS могли заменить MEGADETH на стадионе Yankee

24 авг 2011 : 		 Гитарист EXODUS хотел “возобновить общение” с гитаристом METALLICA

12 авг 2011 : 		 Гитарист SLAYER присоединился на сцене к EXODUS

25 июл 2011 : 		 Видео с выступления EXODUS

16 сен 2010 : 		 Видео с выступления EXODUS

10 авг 2010 : 		 Новое видео EXODUS

11 июн 2010 : 		 Гитарист EXODUS о RONNIE JAMES'e DIO

9 июн 2010 : 		 Гитарист EXODUS: «Новый материал звучит не хуже старого»

18 май 2010 : 		 Новый альбом EXODUS доступен для прослушивания

10 апр 2010 : 		 Обложка лимитированного издания EXODUS

8 апр 2010 : 		 Еще один трек от EXODUS

16 мар 2010 : 		 Новая песня EXODUS доступна для прослушивания

26 фев 2010 : 		 Обложка нового альбома EXODUS

12 фев 2010 : 		 Выход нового альбома EXODUS переносится на май

21 янв 2010 : 		 Дата выхода нового альбома EXODUS

17 дек 2009 : 		 Название нового альбома EXODUS

27 ноя 2009 : 		 Трейлер нового DVD EXODUS

16 окт 2009 : 		 EXODUS остановили концерт в Венесуэле

8 окт 2009 : 		 Тройной диск от EXODUS

20 янв 2009 : 		 NICK BARKER будет участвовать в европейском туре EXODUS

29 май 2008 : 		 EXODUS продлили контракт с Nuclear Blast

20 мар 2008 : 		 Переизданы классические альбомы EXODUS "Impact Is Imminent" и "Force Of Habit"

8 ноя 2007 : 		 Новый DVD от EXODUS

16 окт 2007 : 		 EXODUS опубликовали новый альбом в сети

12 сен 2007 : 		 Новое видео EXODUS будет снято JON'ом SHNEPP'ом из "Metalocalypse"

6 сен 2007 : 		 EXODUS: новая песня в сети

26 авг 2007 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EXODUS

5 июл 2007 : 		 EXODUS почти закончили запись нового альбома

3 июл 2007 : 		 EXODUS завершают запись нового альбома

10 июн 2007 : 		 EXODUS приступили к записи нового диска

15 авг 2005 : 		 Оформление и трэк-лист нового альбома EXODUS

9 авг 2005 : 		 EXODUS: новый гитарист найден

19 июн 2005 : 		 EXODUS записывают новый альбом

13 май 2005 : 		 EXODUS заменили барабанщика

27 янв 2005 : 		 У EXODUS новый вокалист

| - |
|||| сегодня

Видео с выступления EXODUS

*
zoom
*
* *
Видео с выступления EXODUS, которое состоялось 25 февраля в The Regency Ballroom, San Francisco, California, доступно для просмотра ниже.



Watch EXODUS Perform In San Francisco




Like!+2Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 1 )

decided
28 фев 2018, 12:00		Блин, подумал что на картинке Уго Чавес, бывший президент Венесуэлы.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 741

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Moonspell Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом