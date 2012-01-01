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RIVAL SONS на LOW COUNTRY SOUND/ATLANTIC RIVAL SONS заключили контракт с LOW COUNTRY SOUND/ATLANTIC, на котором в этом году состоится релиз нового альбома.



Глава A&R Atlantic Records Pete Ganbarg говорит: «Мы очень рады приветствовать RIVAL SONS в нашей семье! Я большой поклонник команды с того момента, как мой коллега Lea Pisacane вернулся с концерта BLACK SABBATH в Madison Square Garden несколько лет назад и расписал, насколько они хороши. Получив возможность получше узнать парней и посмотреть на их работу в студии, я понял, что людям просто сорвёт крышу от того диска, что мы выпустим. Ну а работать с Dave'ом Cobb'ом — просто вишенка на торте!»











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