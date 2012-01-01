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*Rival Sons*



28 фев 2018 : 		 RIVAL SONS на LOW COUNTRY SOUND/ATLANTIC

26 июл 2017 : 		 Трейлер к переизданию RIVAL SONS

19 дек 2016 : 		 RIVAL SONS выпустили концертный альбом

7 дек 2016 : 		 Акустика от RIVAL SONS

20 май 2016 : 		 Новая песня RIVAL SONS

16 май 2016 : 		 Фрагмент нового трека RIVAL SONS

9 май 2016 : 		 Фрагмент нового трека RIVAL SONS

23 апр 2016 : 		 Фрагмент нового трека RIVAL SONS

11 апр 2016 : 		 Фрагмент нового трека RIVAL SONS

12 мар 2016 : 		 Новая песня RIVAL SONS

4 мар 2016 : 		 Новый альбом RIVAL SONS выйдет в этом году

1 май 2015 : 		 Новое видео RIVAL SONS

2 дек 2014 : 		 Видео с выступления RIVAL SONS

10 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления RIVAL SONS

28 апр 2014 : 		 Новое видео RIVAL SONS

19 апр 2014 : 		 Новая песня RIVAL SONS

19 мар 2014 : 		 Детали нового альбома RIVAL SONS

15 мар 2014 : 		 RIVAL SONS нашли басиста

28 фев 2014 : 		 Участник "American Idol" исполнил песню RIVAL SONS

20 фев 2014 : 		 RIVAL SONS записывают новый материал

5 авг 2013 : 		 RIVAL SONS расстались с басистом

8 май 2013 : 		 Видео с выступления RIVAL SONS

28 апр 2013 : 		 Новое видео RIVAL SONS

11 мар 2013 : 		 RIVAL SONS в 'Jimmy Kimmel Live!'

15 фев 2013 : 		 RIVAL SONS побывали на радио

4 янв 2013 : 		 Новое видео RIVAL SONS

13 сен 2012 : 		 EPK от RIVAL SONS

6 сен 2012 : 		 Новое видео RIVAL SONS

7 июл 2012 : 		 Превью нового альбома RIVAL SONS

21 июн 2012 : 		 Трек-лист нового альбома RIVAL SONS

22 май 2012 : 		 RIVAL SONS завершили работу над альбомом

30 апр 2012 : 		 Новое видео RIVAL SONS

24 апр 2012 : 		 Новое видео RIVAL SONS

4 апр 2012 : 		 Шоу в Стокгольме от RIVAL SONS доступно для прослушивания

14 фев 2012 : 		 RIVAL SONS записывают новый альбом

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RIVAL SONS на LOW COUNTRY SOUND/ATLANTIC

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RIVAL SONS заключили контракт с LOW COUNTRY SOUND/ATLANTIC, на котором в этом году состоится релиз нового альбома.

Глава A&R Atlantic Records Pete Ganbarg говорит: «Мы очень рады приветствовать RIVAL SONS в нашей семье! Я большой поклонник команды с того момента, как мой коллега Lea Pisacane вернулся с концерта BLACK SABBATH в Madison Square Garden несколько лет назад и расписал, насколько они хороши. Получив возможность получше узнать парней и посмотреть на их работу в студии, я понял, что людям просто сорвёт крышу от того диска, что мы выпустим. Ну а работать с Dave'ом Cobb'ом — просто вишенка на торте!»



RIVAL SONS Sign With LOW COUNTRY SOUND/ATLANTIC; New Album Due This Year



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