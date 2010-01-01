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*Parkway Drive*



28 фев 2018 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

11 июл 2016 : 		 Новая песня PARKWAY DRIVE

22 сен 2015 : 		 Новый альбом PARKWAY DRIVE доступен для прослушивания

25 авг 2015 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

8 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления PARKWAY DRIVE

14 май 2013 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

9 дек 2012 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

13 ноя 2012 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

17 окт 2012 : 		 Новая песня PARKWAY DRIVE

26 сен 2012 : 		 Детали нового альбома PARKWAY DRIVE

11 сен 2012 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

9 сен 2012 : 		 Новая песня PARKWAY DRIVE

19 авг 2012 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

17 июл 2012 : 		 Новый DVD PARKWAY DRIVE доступен для просмотра

12 июл 2012 : 		 PARKWAY DRIVE приступили к записи

4 июл 2012 : 		 Трейлер нового DVD PARKWAY DRIVE

7 сен 2011 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

5 апр 2011 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

8 ноя 2010 : 		 PARKWAY DRIVE получили награду ARIA

27 июн 2010 : 		 Новый альбом PARKWAY DRIVE доступен для прослушивания

12 июн 2010 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

26 май 2010 : 		 Новая песня PARKWAY DRIVE

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Новое видео PARKWAY DRIVE

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"Wishing Wells", новое видео PARKWAY DRIVE, доступно для просмотра ниже.



PARKWAY DRIVE Releases New Single And Video, 'Wishing Wells'




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

EMH
28 фев 2018, 15:12		До прослушивания был убежден, что будет шикарный трек, так и есть)


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