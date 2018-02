сегодня



Бывшие участники JUDAS PRIEST, SCORPIONS, ALICE COOPER, OZZY OSBOURNE в NEW REVENGE Группа A NEW REVENGE (ранее PROJECT ROCK и ROCKSTAR), в состав которой входят Tim "Ripper" Owens (ex-JUDAS PRIEST, ICED EARTH), Keri Kelli (SLASH'S SNAKEPIT, ALICE COOPER, VINCE NEIL), Rudy Sarzo (OZZY OSBOURNE, WHITESNAKE, QUIET RIOT) и бывший ударник SCORPIONS James Kottak (также KINGDOM COME), заключили соглашение с лейблом Golden Robot Records, на котором в этом году состоится выход дебютного альбома.



Первая оригинальная песня проекта, "Here's To Us", была представлена в 2013 году в рамках "Drive Time Morning Show With Evgeny Shtoltz".



















