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*A New Revenge*



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Бывшие участники JUDAS PRIEST, SCORPIONS, ALICE COOPER, OZZY OSBOURNE в NEW REVENGE

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Группа A NEW REVENGE (ранее PROJECT ROCK и ROCKSTAR), в состав которой входят Tim "Ripper" Owens (ex-JUDAS PRIEST, ICED EARTH), Keri Kelli (SLASH'S SNAKEPIT, ALICE COOPER, VINCE NEIL), Rudy Sarzo (OZZY OSBOURNE, WHITESNAKE, QUIET RIOT) и бывший ударник SCORPIONS James Kottak (также KINGDOM COME), заключили соглашение с лейблом Golden Robot Records, на котором в этом году состоится выход дебютного альбома.

Первая оригинальная песня проекта, "Here's To Us", была представлена в 2013 году в рамках "Drive Time Morning Show With Evgeny Shtoltz".



Former JUDAS PRIEST, SCORPIONS, ALICE COOPER, OZZY OSBOURNE Members Join Forces In A NEW REVENGE






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