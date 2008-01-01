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*Yes*



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10 май 2011 : 		 Гитарист YES работает над сольным альбомом

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27 апр 2006 : 		 YES отменили реюнион турне

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Новый релиз YES выйдет весной

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25 марта YES выпустят новый микс альбома "Fly From Here - Return Trip" с вокалом Trevor'a Horn'a. В оригинале пластинка выходила в 2011 году. К партиям своего вокала он приступил на следующий день после того, как вышел с YES на сцену Royal Albert Hall в 2016 году. Кроме того, Trevor написал заметки к альбому, а новое издание будет содержать также ранее не публиковавшуюся песню "Don't Take No For An Answer", записанную в 2011 году с вокалом Steve'a Howe, и полную версию "Hour Of Need", которая ранее была доступна в качестве японского бонуса.

«Просто здорово, что оригинальный состав "Drama" сыграл "Fly From Here", плюс к этому Trevor поучаствовал в написании ряда партий», — говорит Steve Howe.

Geoff Downes добавляет: «Просто удивительно, что Trevor смог сделать с этим альбомом, и что в итоге вышло. Он во многом перезагрузил его и добавил новое измерение к оригинальной записи 2011 года. Я думаю, что фэны по достоинству оценят этот гениальный сиквел к "Drama" и достойно отметят пятидесятилетие YES».

Трек-лист:

01. Fly From Here - Overture
02. Fly From Here Pt 1 - We Can Fly
03. Fly From Here Pt 2 - Sad Night At The Airfield
04. Fly From Here Pt 3 - Madman At The Screens
05. Fly From Here Pt 4 - Bumpy Ride
06. Fly From Here Pt 5 - We Can Fly (Reprise)
07. The Man You Always Wanted Me to Be
08. Life On A Film Set
09. Hour Of Need (full-length version)
10. Solitaire
11. Don't Take No For An Answer
12. Into The Storm



YES To Release

The album is available to pre-order now exclusively via Pledge Music, plus some extra Roger Dean images and Pledge offers, and fans will be able to collect their orders, or buy direct for the first time, when YES attends the 50th Anniversary Fan Convention at the London Palladium on March 25 as part of their eagerly anticipated March 2018 U.K. tour. Trevor Horn will be guesting with YES at the London Palladium (both shows) and Paris.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Saint Portnoy
28 фев 2018, 11:50		То есть, товарища Бенуа Давида второй раз растопчут в пух и прах.
Ок.

Jack of Diamonds
28 фев 2018, 13:33		Удивительно как там вообще изначально Бенуа оказался, это же Drama II


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