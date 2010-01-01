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Так ли хороши продажи билетов на тур SMASHING PUMPKINS По сообщению The Pulse Of Radio, билеты на грядущий тур SMASHING PUMPKINS продаются вовсе не так хорошо, как ожидалось. И если на концерты в Чикаго, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе они почти проданы, как и имеется хорошая динамика в Дулите, Анкасвилле, Канзасе и Остине, в Майями, Глейндейле, Лусивилле, Солт Лейк Сити и Портленде дела далеки от идеала.



Многие дорогие места по-прежнему в свободной продаже на концертах в Питсбурге, Детройте и Омахе. Кто-то заметил, что в Нью-Йорке «всё ещё можно купить несколько билетов совершенно свободно», а другой — что в Аризоне продажи «тухлые». Ещё один наблюдатель передаёт, что лишь малая часть билетов продана в Сакраменто, Сиэттле, Индианаполисе и Коламбусе.



По слухам, причиной слабых продаж является конфликт лидера команды, Billy Corgan'a, и басистки D'arcy Wretzky, которая не примет участие в концертах, однако цена тоже говорит о многом — где-то стоимость билетов доходит до 550 долларов.















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