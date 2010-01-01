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*The Smashing Pumpkins*



28 фев 2018 : 		 Так ли хороши продажи билетов на тур SMASHING PUMPKINS

16 фев 2018 : 		 THE SMASHING PUMPKINS подтвердили тур

15 фев 2018 : 		 Басистка SMASHING PUMPKINS прошлась по лидеру группы

14 фев 2018 : 		 Басистка SMASHING PUMPKINS не примет участие в реюнионе

15 ноя 2017 : 		 Лидер SMASHING PUMPKINS выступил с защитой NICKELBACK

23 авг 2017 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS выпускает сольную работу

29 июн 2017 : 		 Барабанщик намекает на реюнион SMASHING PUMPKINS

18 янв 2017 : 		 Реюнион THE SMASHING PUMPKINS имеет шансы на успех

17 авг 2016 : 		 BILLY CORGAN контактирует с оригинальным составом SMASHING PUMPKINS

28 мар 2016 : 		 JAMES IHA выступил с THE SMASHING PUMPKINS

24 июн 2015 : 		 JIMMY CHAMBERLIN поедет в тур с THE SMASHING PUMPKINS

12 июн 2015 : 		 Перемены в THE SMASHING PUMPKINS

26 мар 2015 : 		 Фронтмен SMASHING PUMPKINS: будущее группы "мрачно и неопределенно"

20 янв 2015 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

30 ноя 2014 : 		 Видео с выступления SMASHING PUMPKINS

19 ноя 2014 : 		 Барабанщик RAGE AGAINST THE MACHINE выступит с THE SMASHING PUMPKINS

5 ноя 2014 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

22 окт 2014 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

3 сен 2014 : 		 BILLY CORGAN может вновь расформировать THE SMASHING PUMPKINS

24 июл 2014 : 		 THE SMASHING PUMPKINS завершили запись

18 июн 2014 : 		 По словам лидера THE SMASHING PUMPKINS, Mike Byrne «ушёл»

10 май 2014 : 		 TOMMY LEE на новом альбоме THE SMASHING PUMPKINS

30 апр 2014 : 		 Предварительный трек-лист нового альбома SMASHING PUMPKINS

31 мар 2014 : 		 SMASHING PUMPKINS заключили соглашение с BMG

7 июн 2013 : 		 Переиздание бокс-сета THE SMASHING PUMPKINS выйдет в июле

29 июн 2012 : 		 Бывший гитарист THE SMASHING PUMPKINS выпускает новый альбом

29 апр 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE SMASHING PUMPKINS

28 мар 2012 : 		 Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет в июне

18 мар 2011 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

7 янв 2011 : 		 BILLY CORGAN критикует мейджор-лейблы

25 ноя 2010 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

14 сен 2010 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

15 авг 2010 : 		 SMASHING PUMPKINS потребуется четыре года на выпуск нового проекта

7 июл 2010 : 		 Еще одна песня от THE SMASHING PUMPKINS

17 май 2010 : 		 Фронтмен SMASHING PUMPKINS о смерти DIO

12 май 2010 : 		 SMASHING PUMPKINS назвали имя новой басистки

4 мар 2010 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

19 янв 2010 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

30 май 2008 : 		 Новый сингл SMASHING PUMPKINS выйдет в сентябре

17 авг 2006 : 		 SMASHING PUMPKINS начали записывать новый альбом

25 апр 2006 : 		 SMASHING PUMPKINS возвращаются к жизни

22 июн 2005 : 		 Возрождение SMASHING PUMPKINS?

11 окт 2002 : 		 Дебютный альбом проекта THE SMASHING PUMPKINS

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Так ли хороши продажи билетов на тур SMASHING PUMPKINS

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По сообщению The Pulse Of Radio, билеты на грядущий тур SMASHING PUMPKINS продаются вовсе не так хорошо, как ожидалось. И если на концерты в Чикаго, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе они почти проданы, как и имеется хорошая динамика в Дулите, Анкасвилле, Канзасе и Остине, в Майями, Глейндейле, Лусивилле, Солт Лейк Сити и Портленде дела далеки от идеала.

Многие дорогие места по-прежнему в свободной продаже на концертах в Питсбурге, Детройте и Омахе. Кто-то заметил, что в Нью-Йорке «всё ещё можно купить несколько билетов совершенно свободно», а другой — что в Аризоне продажи «тухлые». Ещё один наблюдатель передаёт, что лишь малая часть билетов продана в Сакраменто, Сиэттле, Индианаполисе и Коламбусе.

По слухам, причиной слабых продаж является конфликт лидера команды, Billy Corgan'a, и басистки D'arcy Wretzky, которая не примет участие в концертах, однако цена тоже говорит о многом — где-то стоимость билетов доходит до 550 долларов.



Is SMASHING PUMPKINS Tour Selling As Well As Expected?




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