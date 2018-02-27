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Вокалист JUDAS PRIEST ответил бывшему гитаристу JUDAS PRIEST В ходе визита в программу "The Freaks with Kenny & Crash" вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на слова K.K. Downing'a:



«Начну с того, что одной из фишек JUDAS PRIEST всегда была та, что мы избегали подобных разборок на публике. И легко попасть в эту ловушку современных социальных сетей. Как много людей в спорте, это как пример, делают поспешные высказывания в Твиттере в пылу момента, во власти эмоций. Мы все люди, у каждого есть чувства, и у нас есть склонность брякнуть первое, что приходит на ум, и правильно или неправильно, но всё может вернуться и напомнить потом о себе в совершенно негативном ключе.



Так что, со всем уважением к сказанному в этом заявлении, его большая часть, как по мне, совершенно излишняя. Но одну вещь я хочу прояснить, и чтобы это осталось в печатном виде: намёки, что Andy Sneap сыграл все партии Glenn'a на новом альбоме, я могу со всей категоричностью отмести и назвать на 146% чушью. Потому что я был с Glenn'ом во время всей записи гитар, и он вкалывал как проклятый. Представьте человека, у которого Паркинсон уже десять лет. Я не видел никого более отважного, чтобы принять тот факт, что каждая песня — вызов, просто чтобы её закончить, но он всё сделал — постепенно, день за днём. Это очень сильно, могу сказать как свидетель. И это просто показывает, какие замечательные свершения окружают тех, кто вынужден иметь дело с болезнью Паркинсона.



Так что спасибо за эту возможность, Kenny (ведущий шоу). Я хотел коснуться этой темы, потому что этот посыл зацепил меня лично. Так что здесь и сейчас я получил возможность прояснить всему миру, что всё то, что вы услышите на концертах, в Интернете или где-то ещё, будет с пониманием, что вы слышите на этом альбоме великолепного Glenn'a Tiption'a. Да будет так!»











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