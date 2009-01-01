сегодня



Лидер KREATOR : «Не хочу ждать еще пять лет до выхода нового диска» Лидер группы KREATOR Mille Petrozza был гостем "TV War" — некоторые выдержки доступны ниже.



О том, почему потребовалось пять лет для выпуска нового альбома:



«Вдохновение, время... Мы много ездили в поддержку"'Phantom Antichrist". И, естественно, не хочется выпускать альбом, если тебе нечего сказать, если у тебя нет вдохновения. И я знаю, что некоторые группы просто... У них есть план, и они говорят: "Хорошо, мы должны выпустить альбом тогда-то или тогда-то". Я не могу так. Я к тому, что не хочу ждать пять лет до выхода следующего, но я не могу подстегнуть творческий процесс. Вдохновение приходит, когда ты работаешь над музыкой. Но я хочу оставаться актуальным как металл-команда. И не хочу попасть в ситуацию из серии: "Так, это наш 14-й альбом, вот он" или "Мы так любим старый материал, что на новый нам пофигу". Я не из таких команд. И как только я пойму, что нам нечего сказать, мы развалимся. Я считаю, что нет нужды выпускать новый альбом KREATOR, если нет отличных идей».



О том, не думает ли, что KERATOR нужно «больше экспериментов» в музыке, как это было в 90-е:



«Эксперименты для меня сейчас это совсем не то, что было в 90-е. Тогда появлялись технологии, позволяющие звучать группам по-другому, появились семплы, новые способы по использованию технологий в музыке. И мы использовали это на "Endorama", мы сделали это на "Outcast" и "Renewal". Но сейчас это уже не вызов, потому что мы знаем технологию, мы знаем, что есть, и знаем, что можем в теории записать альбом у себя дома, и у нас есть такое же замечательное оборудование, которое в 80-е мы могли получить за большие деньги, арендовав студию. Так что этот период окончательно прошёл. Я не думаю, что имеет смысл использовать семплы в музыке KREATOR, какой в этом смысл? Так что мы больше концентрируемся на мелодике, на музыке, больше внимания уделяем энергетике. Основой нашей музыки стала комбинация четырёх персонажей — четырёх людей, создающих что-то захватывающее и свежее. Я основной автор, я пишу песни, но очень важно, что все четверо предлагают свои идеи, когда дело доходит до аранжировок, кое-что там и тут. Так что для того, чтобы быть группой, это очень важно. Технологии позволяют современным средненьким группам звучать очень круто, так что мы стараемся отойти от этого и постараться скомбинировать дух старой школы с современным звучанием. Так что для нас всё дело в аутентичности и творчестве, настоящем духе KREATOR, нашем наследии. Мы начали в 80-е, так что сохранить этот дух в 2018 или в 2017-м, когда вышел альбом — это настоящий вызов».



Что у группы впереди:



«Мы поедем в тур. Этот год будем ездить с концертами. Думаю, что следующий освободим и будем сочинять. Пока план такой, но посмотрим, что получится. Я не хочу быть под давлением. Посмотрим, какие будут ощущения после этого тура, и если у меня будут идеи, я забронирую студию и начну работать над демо, как только появится для этого время. И потом уже вернусь с чем-то новым!»















+15 -2



( 9 )





просмотров: 2338

