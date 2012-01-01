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GEOFF TATE назвал имена вдохновивших его музыкантов Бывший вокалист QUEENSRŸCHE и нынешний фронтмен OPERATION: MINDCRIME Geoff Tate в недавнем интервью AntiHero Magazine ответил на вопрос, кто был самым вдохновляющим музыкантом из всех, с кем он работал:



«Ой! Вдохновляющим... Я бы, наверное, назвал Майкла Кэймена. Он был автором, дирижёром и музыкантом, с котором я работал на протяжении ряда лет. Он был очень музыкален. Он умел по-настоящему заглянуть в суть музыки и действительно любил её за чистоту и искусство. Его не парило мнение остальных, ему просто нравилось то, что нравилось, и он делал то, что ему нравилось. И я искренне уважаю людей, обладающих подобными качествами, очень уважаю».















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