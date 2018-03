28 фев 2018



Видео с текстом от ELDRITCH ELDRITCH опубликовали официальное видео с текстом на песню “As The Night Crawls In”, которая взята из выходящего 23 марта на Scarlet Records альбома "Cracksleep":



"Cracksleep" (intro)

"Reset"

"Deep Frost"

"Aberration Of Nature"

"My Breath"

"Silent Corner"

"As The Night Crawls In"

"Voices Calling"

"Staring At The Ceiling"

"Night Feelings"

"Hidden Friend"













