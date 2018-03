28 фев 2018



Видео с выступления CHILDREN OF BODOM В новом видео для журнала Sick Drummer, барабанщик CHILDREN OF BODOM Jaska Raatikainen исполняет композицию "Warheart".





Children Of Bodom held a live Facebook chat with fans on February 18th and discussed the recording of the new album along with answering a wide range of questions. Check out the complete Q&A below. Upcoming Children Of Bodom tour dates are listed below:





