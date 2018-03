28 фев 2018



Музыканты ELVENKING, SOUND STORM, EVENOIRE в SHADYGROVE Итальянская группа SHADYGROVE, в состав которой входят музыканты из ELVENKING, SOUND STORM, EVENOIRE, выпустит дебютную работу, получившую название "In The Heart Of Scarlet Wood", шестого апреля на Rockshots Records:



"Scarlet Wood"

"My Silver Seal"

"The Port Of Lisbon"

"Eve Of Love"

"This Is The Night"

"Cydonia"

"Northern Lights"

"Let The Candle Burn"

"Queen Of Amber"









