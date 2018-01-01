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*Shadygrove*



28 фев 2018 : 		 Музыканты ELVENKING, SOUND STORM, EVENOIRE в SHADYGROVE

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|||| 28 фев 2018

Музыканты ELVENKING, SOUND STORM, EVENOIRE в SHADYGROVE

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Итальянская группа SHADYGROVE, в состав которой входят музыканты из ELVENKING, SOUND STORM, EVENOIRE, выпустит дебютную работу, получившую название "In The Heart Of Scarlet Wood", шестого апреля на Rockshots Records:

"Scarlet Wood"
"My Silver Seal"
"The Port Of Lisbon"
"Eve Of Love"
"This Is The Night"
"Cydonia"
"Northern Lights"
"Let The Candle Burn"
"Queen Of Amber"

SHADYGROVE Featuring ELVENKING, SOUND STORM, EVENOIRE Members Sign With Rockshot Records; Debut Album Details Revealed



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