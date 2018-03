28 фев 2018



Новая песня WILL HAVEN "Winds Of Change", новая песня группы WILL HAVEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Muerte", выход которого запланирован на 23 марта на Minus Head Records:



01. Hewed With The Brand

02. Winds Of Change

03. Kinney

04. The Son

05. 43

06. No Escape (feat. Mike Scheidt of YOB)

07. Unit K

08. Ladwig No. 949

09. Bootstraps

10. Now In The Ashes

11. El Sol (feat. Stephen Carpenter)



















