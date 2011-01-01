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Новая песня WILL HAVEN

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"Winds Of Change", новая песня группы WILL HAVEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Muerte", выход которого запланирован на 23 марта на Minus Head Records:

01. Hewed With The Brand
02. Winds Of Change
03. Kinney
04. The Son
05. 43
06. No Escape (feat. Mike Scheidt of YOB)
07. Unit K
08. Ladwig No. 949
09. Bootstraps
10. Now In The Ashes
11. El Sol (feat. Stephen Carpenter)



Listen To New WILL HAVEN Song 'Winds Of Change'






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