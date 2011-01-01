Новая песня WILL HAVEN

"Winds Of Change", новая песня группы WILL HAVEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Muerte", выход которого запланирован на 23 марта на Minus Head Records:
01. Hewed With The Brand
02. Winds Of Change
03. Kinney
04. The Son
05. 43
06. No Escape (feat. Mike Scheidt of YOB)
07. Unit K
08. Ladwig No. 949
09. Bootstraps
10. Now In The Ashes
11. El Sol (feat. Stephen Carpenter)
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).