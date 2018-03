28 фев 2018



Новый альбом SEVENDUST выйдет весной SEVENDUST выпустят новую работу, получившую название "All I See Is War", 11 мая этого года. Запись проходила в Studio Barbarosa, Gotha, Florida вместе с продюсером Michael'ом "Elvis" Baskette'ом, ранее сотрудничавшим с ALTER BRIDGE, SLASH и другими.















