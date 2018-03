28 фев 2018



Новый альбом GODSMACK выйдет весной GODSMACK выпустят новую работу, получившую название "When Legends Rise", 27 апреля этого года. Продюсерами материала был Sully Erna и Erik Ron, ранее сотрудничавший с PANIC! AT THE DISCO и SAOSIN:



01. When Legends Rise

02. Bulletproof

03. Unforgettable

04. Every Part Of Me

05. Take It To The Edge

06. Under Your Scars

07. Someday

08. Just One Time

09. Say My Name

10. Let it Out

11. Eye Of The Storm















