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*Iommi*



1 мар 2018 : 		 TONY IOMMI проведёт благотворительный ланч

12 фев 2018 : 		 TONY IOMMI планирует вернуться к сочинению музыки

28 ноя 2017 : 		 Лимфома TONY IOMMI всё ещё в стадии ремиссии

1 ноя 2017 : 		 TONY IOMMI: «Рак может вернуться»

12 сен 2017 : 		 TONY IOMMI: «Мне поступает масса предложений»

21 июн 2017 : 		 TONY IOMMI о возможном сотрудничестве с TONY MARTIN'ом

15 июн 2017 : 		 TONY IOMMI отвечает на вопросы

31 янв 2017 : 		 TONY IOMMI о ситуации с BILL'ом WARD'ом

6 янв 2017 : 		 TONY IOMMI успешно прооперирован

6 янв 2017 : 		 TONY IOMMI подарил родному городу песню

9 дек 2016 : 		 TONY IOMMI: «Мне нужно больше времени проводить дома и уделять больше времени семье и друзьям»

10 авг 2016 : 		 TONY IOMMI о здоровье

29 мар 2016 : 		 TONY IOMMI исполняет композицию BLACK SABBATH

5 мар 2016 : 		 TONY IOMMI планирует работу с Tony Martin'ом

20 дек 2015 : 		 TONY IOMMI в благотворительном рождественском видео

21 окт 2015 : 		 TONY IOMMI получил специальную награду: видео

20 окт 2015 : 		 TONY IOMMI получил специальную награду

18 май 2015 : 		 TONY IOMMI о трибьюте

13 май 2015 : 		 TONY IOMMI польщён выпуском трибьюта

19 апр 2015 : 		 Бывшие участники BLACK SABBATH, BOSTON записывают песню для трибьюта IOMMI

10 апр 2015 : 		 TONY IOMMI: «Если у вас однажды обнаружили что-то типа лимфомы, страх о том, что она вернётся, никогда не пройдёт»

9 мар 2015 : 		 TONY IOMMI закотировал кавер-версию "War Pigs"

7 мар 2015 : 		 Семплы с трибьюта TONY IOMMI

6 мар 2015 : 		 TONY IOMMI обратился к президенту Индонезии

3 мар 2015 : 		 TONY MARTIN, VINNY APPICE, MARK BOALS на трибьюте TONY IOMMI

11 янв 2015 : 		 TONY IOMMI не уверен, что проживёт долго

31 окт 2014 : 		 TONY IOMMI написал музыку для "CSI"

30 сен 2014 : 		 TONY IOMMI начал работать учителем

15 июл 2014 : 		 TONY IOMMI не против записать что-то с TOM'ом JONES'ом

6 янв 2014 : 		 TONY IOMMI о здоровье

13 апр 2013 : 		 TONY IOMMI рассказал о своих планах по совместной работе с BRIAN'oм May'ем

21 мар 2013 : 		 Видео на песню TONY IOMMI

8 мар 2013 : 		 TONY IOMMI о том, как его песня попала на Евровидение

4 мар 2013 : 		 TONY IOMMI стал одним из авторов песни для Евровидения

15 фев 2013 : 		 Tony Iommi Brian May планируют выпустить совместный альбом?

19 дек 2012 : 		 Фрагменты мемуаров TONY IOMMI

5 ноя 2012 : 		 WENDY DIO: 'Я расплакалась, когда узнала, что у TONY IOMMI рак'

10 ноя 2011 : 		 TONY IOMMI сказал, что BLACK SABBATH подумывали сделать мюзикл

19 окт 2011 : 		 TONY IOMMI о сотрудничестве с OZZY OSBOURNE'ом

24 авг 2011 : 		 TONY IOMMI в программе VH1 CLASSIC

24 дек 2010 : 		 Поздравления от Tony Iommi

23 дек 2010 : 		 TONY IOMMI рассказал о новой музыке и сочинении “Paranoid”

9 дек 2010 : 		 TONY IOMMI записывает вторую песню для Армении

26 ноя 2010 : 		 TONY IOMMI продолжает работать

13 окт 2010 : 		 TONY IOMMI: "Я вновь схожу с ума, создавая множество новых риффов"

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TONY IOMMI проведёт благотворительный ланч

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TONY IOMMI будет ведущим благотворительного ланча по сбору средств для отделения, где от рака лечился Geoff Nicholls. Tony 20 апреля расскажет собравшимся гостям истории из своей богатой творческой биографии и о том, что значит ездить в составе одной из самых известных групп по всему миру.

Tony является покровителем Ward 19, отделения по борьбе с раком больницы Heartlands, и он нацелен собрать £150,000 на расширение услуг помощи больным с тяжёлым недугом. Благодаря этому отделению количество пациентов может вырасти на 170 процентов, оно сократит время ожидания, уменьшит стресс и создаст спокойную и расслабляющую атмосферу.

В ланч включены три блюда и напитки. Стоимость билетов составляет сто фунтов с человека или 950 фунтов за стол на десять персон. Все пришедшие получат возможность выиграть памятные призы от BLACK SABBATH.

«Впервые я оказался в Ward 19, когда отправился туда с другом, которому назначили химиотерапию. То, через что прошёл и я, поэтому он хотел, чтобы я его поддержал. Вы можете очень нервничать, когда впервые отправляетесь в больницу на лечение, поэтому очень важно, чтобы атмосфера была комфортной и расслабляющей. Вот почему когда мне предложили стать покровителем Heartlands, и, посмотрев на то, какую замечательную работу они проводят, я ответил согласием».



BLACK SABBATH



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