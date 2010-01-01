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TONY IOMMI проведёт благотворительный ланч TONY IOMMI будет ведущим благотворительного ланча по сбору средств для отделения, где от рака лечился Geoff Nicholls. Tony 20 апреля расскажет собравшимся гостям истории из своей богатой творческой биографии и о том, что значит ездить в составе одной из самых известных групп по всему миру.



Tony является покровителем Ward 19, отделения по борьбе с раком больницы Heartlands, и он нацелен собрать £150,000 на расширение услуг помощи больным с тяжёлым недугом. Благодаря этому отделению количество пациентов может вырасти на 170 процентов, оно сократит время ожидания, уменьшит стресс и создаст спокойную и расслабляющую атмосферу.



В ланч включены три блюда и напитки. Стоимость билетов составляет сто фунтов с человека или 950 фунтов за стол на десять персон. Все пришедшие получат возможность выиграть памятные призы от BLACK SABBATH.



«Впервые я оказался в Ward 19, когда отправился туда с другом, которому назначили химиотерапию. То, через что прошёл и я, поэтому он хотел, чтобы я его поддержал. Вы можете очень нервничать, когда впервые отправляетесь в больницу на лечение, поэтому очень важно, чтобы атмосфера была комфортной и расслабляющей. Вот почему когда мне предложили стать покровителем Heartlands, и, посмотрев на то, какую замечательную работу они проводят, я ответил согласием».











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