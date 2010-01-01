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все новости группы
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Iommi
1 мар 2018 :
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TONY IOMMI проведёт благотворительный ланч
12 фев 2018 :
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TONY IOMMI планирует вернуться к сочинению музыки
28 ноя 2017 :
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Лимфома TONY IOMMI всё ещё в стадии ремиссии
1 ноя 2017 :
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TONY IOMMI: «Рак может вернуться»
12 сен 2017 :
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TONY IOMMI: «Мне поступает масса предложений»
21 июн 2017 :
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TONY IOMMI о возможном сотрудничестве с TONY MARTIN'ом
15 июн 2017 :
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TONY IOMMI отвечает на вопросы
31 янв 2017 :
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TONY IOMMI о ситуации с BILL'ом WARD'ом
6 янв 2017 :
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TONY IOMMI успешно прооперирован
6 янв 2017 :
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TONY IOMMI подарил родному городу песню
9 дек 2016 :
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TONY IOMMI: «Мне нужно больше времени проводить дома и уделять больше времени семье и друзьям»
10 авг 2016 :
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TONY IOMMI о здоровье
29 мар 2016 :
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TONY IOMMI исполняет композицию BLACK SABBATH
5 мар 2016 :
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TONY IOMMI планирует работу с Tony Martin'ом
20 дек 2015 :
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TONY IOMMI в благотворительном рождественском видео
21 окт 2015 :
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TONY IOMMI получил специальную награду: видео
20 окт 2015 :
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TONY IOMMI получил специальную награду
18 май 2015 :
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TONY IOMMI о трибьюте
13 май 2015 :
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TONY IOMMI польщён выпуском трибьюта
19 апр 2015 :
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Бывшие участники BLACK SABBATH, BOSTON записывают песню для трибьюта IOMMI
10 апр 2015 :
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TONY IOMMI: «Если у вас однажды обнаружили что-то типа лимфомы, страх о том, что она вернётся, никогда не пройдёт»
9 мар 2015 :
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TONY IOMMI закотировал кавер-версию "War Pigs"
7 мар 2015 :
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Семплы с трибьюта TONY IOMMI
6 мар 2015 :
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TONY IOMMI обратился к президенту Индонезии
3 мар 2015 :
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TONY MARTIN, VINNY APPICE, MARK BOALS на трибьюте TONY IOMMI
11 янв 2015 :
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TONY IOMMI не уверен, что проживёт долго
31 окт 2014 :
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TONY IOMMI написал музыку для "CSI"
30 сен 2014 :
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TONY IOMMI начал работать учителем
15 июл 2014 :
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TONY IOMMI не против записать что-то с TOM'ом JONES'ом
6 янв 2014 :
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TONY IOMMI о здоровье
13 апр 2013 :
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TONY IOMMI рассказал о своих планах по совместной работе с BRIAN'oм May'ем
21 мар 2013 :
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Видео на песню TONY IOMMI
8 мар 2013 :
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TONY IOMMI о том, как его песня попала на Евровидение
4 мар 2013 :
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TONY IOMMI стал одним из авторов песни для Евровидения
15 фев 2013 :
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Tony Iommi Brian May планируют выпустить совместный альбом?
19 дек 2012 :
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Фрагменты мемуаров TONY IOMMI
5 ноя 2012 :
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WENDY DIO: 'Я расплакалась, когда узнала, что у TONY IOMMI рак'
10 ноя 2011 :
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TONY IOMMI сказал, что BLACK SABBATH подумывали сделать мюзикл
19 окт 2011 :
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TONY IOMMI о сотрудничестве с OZZY OSBOURNE'ом
24 авг 2011 :
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TONY IOMMI в программе VH1 CLASSIC
24 дек 2010 :
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Поздравления от Tony Iommi
23 дек 2010 :
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TONY IOMMI рассказал о новой музыке и сочинении “Paranoid”
9 дек 2010 :
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TONY IOMMI записывает вторую песню для Армении
26 ноя 2010 :
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TONY IOMMI продолжает работать
13 окт 2010 :
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TONY IOMMI: "Я вновь схожу с ума, создавая множество новых риффов"
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сегодня
TONY IOMMI проведёт благотворительный ланч
TONY IOMMI будет ведущим благотворительного ланча по сбору средств для отделения, где от рака лечился Geoff Nicholls. Tony 20 апреля расскажет собравшимся гостям истории из своей богатой творческой биографии и о том, что значит ездить в составе одной из самых известных групп по всему миру.
Tony является покровителем Ward 19, отделения по борьбе с раком больницы Heartlands, и он нацелен собрать £150,000 на расширение услуг помощи больным с тяжёлым недугом. Благодаря этому отделению количество пациентов может вырасти на 170 процентов, оно сократит время ожидания, уменьшит стресс и создаст спокойную и расслабляющую атмосферу.
В ланч включены три блюда и напитки. Стоимость билетов составляет сто фунтов с человека или 950 фунтов за стол на десять персон. Все пришедшие получат возможность выиграть памятные призы от BLACK SABBATH.
«Впервые я оказался в Ward 19, когда отправился туда с другом, которому назначили химиотерапию. То, через что прошёл и я, поэтому он хотел, чтобы я его поддержал. Вы можете очень нервничать, когда впервые отправляетесь в больницу на лечение, поэтому очень важно, чтобы атмосфера была комфортной и расслабляющей. Вот почему когда мне предложили стать покровителем Heartlands, и, посмотрев на то, какую замечательную работу они проводят, я ответил согласием».
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