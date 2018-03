28 фев 2018



Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST Nuclear Blast опубликовали новый трейлер к дебютного альбому проекта MICHAEL SCHENKER FEST "Resurrection", выход которого намечен на 2 марта. В записи материала принимали участие Gary Barden, Graham Bonnet, Robin McAuley, Doogie White, Steve Mann (гитара, клавишные), Ted McKenna (барабаны), Chris Glen (бас), а также специальные гости Kirk Hammett, Wayne Findlay и Michael Voss-Schoen.



Релиз будет доступен в следующих вариантах:



CD

CD + DVD-DIGI (incl. Bonus-DVD)

2LP (black in gatefold)

2LP (clear in gatefold)

2LP (clear + red splatter in gatefold, Nuclear Blast Mailorder Exclusive!)

2LP (gold in gatefold, Nuclear Blast Mailorder Exclusive!)

BOX (DIGI + Flying V Replica + photo card)



Трек-лист:



01. Heart And Soul

02. Warrior

03. Take Me To The Church

04. Night Moods

05. The Girl With The Stars In Her Eyes

06. Everest

07. Messin' Around

08. Time Knows When It's Time

09. Anchors Away

10. Salvation

11. Livin' A Life Worth Livin'

12. The Last Supper















