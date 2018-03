28 фев 2018



Обложка и трек-лист нового альбома MIDNATTSOL MIDNATTSOL опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "The Aftermath", выход которого намечен на 25 мая на Napalm Records:



01. The Purple Sky

02. Syns Sang

03. Vem Kan Segla

04. Ikje Glem Meg

05. Herr Mannelig

06. The Aftermath

07. The Unveiled Truth

08. Evaluation Of Time

09. Forsaken

10. Eitrdropar (bonus track)



















