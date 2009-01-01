28 фев 2018



Новое видео EPICA "Decoded Poetry", новое видео группы EPICA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "The Solace System". Анимационное видео создал Davide Cilloni.

















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