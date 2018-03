сегодня



Вокалист BEHEMOTH в игре "Apocalipsis: Harry At The End Of The World" Лидер BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski присоединился к Punch Punk Games для создании игры "Apocalipsis: Harrry At The End Of The World", для который начитал закадровый текст, а также предоставил музыку BEHEMOTH в новом прочтении. Игра доступна по этому адресу.















