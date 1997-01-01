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Новый альбом ORANGE GOBLIN выйдет летом
ORANGE GOBLIN завершили работу над новым альбомом, получившим название "The Wolf Bites Back", релиз которого запланирован на июнь на Candlelight/Spinefarm. Запись материала проходила в Orgone Studios вместе с Jaime Gomez'ом Arellano (GHOST, GRAVE PLEASURES, PARADISE LOST, CATHEDRAL). По словам вокалиста команды, это "самый сильный и разнообразный диск команды с элементами влияния таких команд как CAN, CAPTAIN BEYOND, WISHBONE ASH и THE STOOGES и, естественно, SABBATH и MOTÖRHEAD". |
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