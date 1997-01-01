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*Orange Goblin*



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27 окт 2011 : 		 Новый альбом ORANGE GOBLIN выйдет в феврале

4 окт 2011 : 		 Название и трек-лист нового альбома ORANGE GOBLIN

14 апр 2011 : 		 ORANGE GOBLIN начнут запись в августе

17 янв 2011 : 		 Переиздания ORANGE GOBLIN выйдут в январе

15 мар 2010 : 		 ORANGE GOBLIN не планируют выпуск альбома в ближайшем будущем

29 ноя 2008 : 		 ORANGE GOBLIN появятся в студии весной

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Новый альбом ORANGE GOBLIN выйдет летом

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ORANGE GOBLIN завершили работу над новым альбомом, получившим название "The Wolf Bites Back", релиз которого запланирован на июнь на Candlelight/Spinefarm. Запись материала проходила в Orgone Studios вместе с Jaime Gomez'ом Arellano (GHOST, GRAVE PLEASURES, PARADISE LOST, CATHEDRAL). По словам вокалиста команды, это "самый сильный и разнообразный диск команды с элементами влияния таких команд как CAN, CAPTAIN BEYOND, WISHBONE ASH и THE STOOGES и, естественно, SABBATH и MOTÖRHEAD".





ORANGE GOBLIN To Release 'The Wolf Bites Back' Album In June



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