Новый альбом ORANGE GOBLIN выйдет летом ORANGE GOBLIN завершили работу над новым альбомом, получившим название "The Wolf Bites Back", релиз которого запланирован на июнь на Candlelight/Spinefarm. Запись материала проходила в Orgone Studios вместе с Jaime Gomez'ом Arellano (GHOST, GRAVE PLEASURES, PARADISE LOST, CATHEDRAL). По словам вокалиста команды, это "самый сильный и разнообразный диск команды с элементами влияния таких команд как CAN, CAPTAIN BEYOND, WISHBONE ASH и THE STOOGES и, естественно, SABBATH и MOTÖRHEAD".















