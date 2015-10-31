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Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил вокалисту JUDAS PRIEST Бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing ответил на слова вокалиста JUDAS PRIEST Rob'a Halford'a, сказав, что даже не намекал на то, что партии Glenn'a Tipton'a на альбоме записывал Andy Sneap.



«Я просто хочу прояснить ситуацию с моими словами в адрес Andy Sneap'a... в которых было сказано, что как и прошлые продюсеры-гитаристы, с которыми мы работали, все они внесли в альбомы куда больше чем ожидалось заранее. Такие великолепные таланты, как Крис Тсангаридс (RIP) и Roy Я — они оба были не просто продюсерами, но также внесли вклад в создание песен, риффы и приемы, идеи текстов и все такое. И поэтому без них такие диски как 'Painkiller' и 'Angel Of Retribution' были бы совершенно иными. Даже Джордж Мартин, я верю в это, играл в THE BEATLES куда большую роль чем просто продюсер. Дополнительный музыкант в студии, как вышеупомянутые замечательные продюсеру, дает серьезный и весомый бонус».











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