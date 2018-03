сегодня



MASK OF PROSPERO на To Symmetric Records Группа MASK OF PROSPERO заключила контракт с лейблом Symmetric Records, на котором 11 марта состоится выход дебютного альбома. Видео с текстом на одну из песен, “Dark Matter”, доступно ниже.











+0 -1









просмотров: 107