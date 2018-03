1 мар 2018



Новая песня PALACE OF THE KING "I Am The Storm", новая песня группы PALACE OF THE KING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Get Right With Your Maker", выход которого запланирован на 23 марта на Golden Robot Records:



“I Am The Storm”

“It’s Been A Long Time Coming”

“Sold Me Down The River”

“A Dog With A Bone”

“Said The Spider To The Bird”

“Move Through The Fire”

“The Serpent”

“Horizon”

“Fly Like An Evil”

“Back On My Feet Again”









