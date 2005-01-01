1 мар 2018



Рассказ об издании нового альбома MONSTER MAGNET Видео, рассказывающее об издании нового альбома MONSTER MAGNET "Mindfucker", выход которого запланирован на 23 марта на Napalm Records, доступно для просмотра ниже:



01. Rocket Freak

02. Soul

03. Mindfucker

04. I'm God

05. Drowning

06. Ejection

07. Want Some

08. Brainwashed

09. All Day Midnight

10. When The Hammer Comes Down







Listen to MONSTER MAGNET – Ejection byNapalmRecords on hearthis.at







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