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*Turbowolf*



2 мар 2018 : 		 Новое видео TURBOWOLF

4 дек 2014 : 		 Новый альбом TURBOWOLF выйдет в апреле

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Новое видео TURBOWOLF

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"Cheap Magic", новое видео группы TURBOWOLF, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Free Life", выходящего девятого марта на So Recordings.

Трек-лист:

"No No No"
"Capital X"
"Cheap Magic"
"Very Bad"
"Halfsecret"
"Domino"
"Last Three Clues"
"Up & Atom"
"Blackhole"
"The Free Life"
"Concluder"

TURBOWOLF Debut





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