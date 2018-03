сегодня



Новое видео TURBOWOLF "Cheap Magic", новое видео группы TURBOWOLF, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Free Life", выходящего девятого марта на So Recordings.



Трек-лист:



"No No No"

"Capital X"

"Cheap Magic"

"Very Bad"

"Halfsecret"

"Domino"

"Last Three Clues"

"Up & Atom"

"Blackhole"

"The Free Life"

"Concluder"













