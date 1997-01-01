Новая песня WOLVHAMMER

"Eternal Rotting Misery", новая песня группы WOLVHAMMER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Monuments Of Ash & Bone,", выход которого запланирован на четвертое мая на Blood Music:
“Eternal Rotting Misery”
“Call Me Death”
“Law Of The Rope”
“Bathed In Moonblood And Wolflight”
“The Failure King”
“Dead Rat Rotting Raven”
“Solace Eclipsed”
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