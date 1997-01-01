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*Wolvhammer*



1 мар 2018 : 		 Новая песня WOLVHAMMER

22 фев 2018 : 		 Новый альбом WOLVHAMMER выйдет весной

17 окт 2017 : 		 WOLVHAMMER на Blood Music

29 мар 2017 : 		 WOLVHAMMER начнут запись летом

18 мар 2014 : 		 WOLVHAMMER записывают новый альбом

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Новая песня WOLVHAMMER

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"Eternal Rotting Misery", новая песня группы WOLVHAMMER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Monuments Of Ash & Bone,", выход которого запланирован на четвертое мая на Blood Music:

“Eternal Rotting Misery”
“Call Me Death”
“Law Of The Rope”
“Bathed In Moonblood And Wolflight”
“The Failure King”
“Dead Rat Rotting Raven”
“Solace Eclipsed”

WOLVHAMMER Streaming New Track "Eternal Rotting Misery"




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