1 мар 2018



Новая песня WOLVHAMMER "Eternal Rotting Misery", новая песня группы WOLVHAMMER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Monuments Of Ash & Bone,", выход которого запланирован на четвертое мая на Blood Music:



“Eternal Rotting Misery”

“Call Me Death”

“Law Of The Rope”

“Bathed In Moonblood And Wolflight”

“The Failure King”

“Dead Rat Rotting Raven”

“Solace Eclipsed”











