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*Susperia*



2 мар 2018 : 		 Новая песня SUSPERIA

16 фев 2018 : 		 Новое видео SUSPERIA

29 янв 2018 : 		 Новое видео SUSPERIA

12 янв 2018 : 		 Видео с текстом от SUSPERIA

8 дек 2017 : 		 Новый альбом SUSPERIA выйдет в марте

30 июн 2017 : 		 SUSPERIA на AGONIA RECORDS

16 сен 2015 : 		 Вокалист GUARDIANS OF TIME в SUSPERIA

1 июн 2015 : 		 Из SUSPERIA ушел вокалист

27 июл 2013 : 		 Новый сингл SUSPERIA

12 июл 2013 : 		 SUSPERIA планирует выпуск сингла

15 ноя 2011 : 		 Новая песня SUSPERIA

11 окт 2011 : 		 Трейлер нового релиза SUSPERIA

9 окт 2011 : 		 SUSPERIA выпустит "We Are The Ones" в ноябре

1 дек 2010 : 		 SUSPERIA объединили усилия с бывшим клавишником DIMMU BORGIR, чтобы выступить на конкурсе EUROVISION

28 июл 2010 : 		 Акустика от SUSPERIA

2 ноя 2009 : 		 SUSPERIA расстались с менеджментом

25 сен 2009 : 		 Новое видео SUSPERIA

6 июл 2009 : 		 Фронтмен SUSPERIA вернулся на сцену

28 май 2009 : 		 Переиздание альбомов SUSPERIA

15 апр 2009 : 		 Электронная презентация нового альбома SUSPERIA в сети

6 апр 2009 : 		 Детали нового альбома SUSPERIA

17 мар 2009 : 		 Вокалисту SUSPERIA сделали операцию на сердце

11 мар 2009 : 		 Вокалист SUSPERIA перенёс сердечный приступ

22 дек 2008 : 		 SUSPERIA объявили название нового альбома

5 мар 2007 : 		 SUSPERIA: гитарист рассказывает о новом альбоме

4 дек 2006 : 		 Подробности о новом альбоме SUSPERIA

16 окт 2006 : 		 SUSPERIA скоро запишут новый альбом

19 сен 2006 : 		 SUSPERIA: Работа над новым альбомом продолжается

23 май 2006 : 		 SUSPERIA отправится в студию в августе

2 июл 2005 : 		 SUSPERIA выпустит EP

18 янв 2005 : 		 SUSPERIA номинирована на норвежский ALARM Award

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Новая песня SUSPERIA

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"Heretic", новая песня группы SUSPERIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Lyricis", выходящего 16 марта.

Трек-лист:

01. I Entered
02. Heretic
03. The Lyricist
04. My Darkest Moment
05. Day I Died
06. Void
07. Feed The Fire
08. Whore Of Man
09. Come Alive

Запись материала проходила в трёх норвежских студиях с февраля 2015 по май 2016-го. Сведение и мастеринг проводил Marius Strand в Strand Studio (CHROME DIVISION, THE WRETCHED END, IN VAIN), а обложку создал Vincent Fouquet.



Listen To New SUSPERIA Song




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

LexMilan
2 мар 2018, 12:42		Неплохо


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