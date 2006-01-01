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Новая песня SUSPERIA "Heretic", новая песня группы SUSPERIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Lyricis", выходящего 16 марта.



Трек-лист:



01. I Entered

02. Heretic

03. The Lyricist

04. My Darkest Moment

05. Day I Died

06. Void

07. Feed The Fire

08. Whore Of Man

09. Come Alive



Запись материала проходила в трёх норвежских студиях с февраля 2015 по май 2016-го. Сведение и мастеринг проводил Marius Strand в Strand Studio (CHROME DIVISION, THE WRETCHED END, IN VAIN), а обложку создал Vincent Fouquet.















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