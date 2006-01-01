Новая песня SUSPERIA

"Heretic", новая песня группы SUSPERIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Lyricis", выходящего 16 марта.
Трек-лист:
01. I Entered
02. Heretic
03. The Lyricist
04. My Darkest Moment
05. Day I Died
06. Void
07. Feed The Fire
08. Whore Of Man
09. Come Alive
Запись материала проходила в трёх норвежских студиях с февраля 2015 по май 2016-го. Сведение и мастеринг проводил Marius Strand в Strand Studio (CHROME DIVISION, THE WRETCHED END, IN VAIN), а обложку создал Vincent Fouquet.
LexMilan
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