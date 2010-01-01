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*John 5*



2 мар 2018 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления JOHN 5

28 янв 2018 : 		 Концертный трек JOHN 5 AND THE CREATURES

4 дек 2017 : 		 Концертный альбом JOHN 5 AND THE CREATURES выйдет в январе

18 окт 2017 : 		 Кавер-версия METALLICA от JOHN 5

6 мар 2017 : 		 JOHN 5 открыл тур

3 янв 2017 : 		 Новый альбом JOHN 5 выйдет весной

1 авг 2016 : 		 Новое видео JOHN 5

1 май 2016 : 		 Новое видео JOHN 5

1 апр 2016 : 		 Новое видео JOHN 5

11 мар 2016 : 		 Полный концерт JOHN 5

2 мар 2016 : 		 Новое видео JOHN 5

1 фев 2016 : 		 Новое видео JOHN 5

2 янв 2016 : 		 Новое видео JOHN 5

11 дек 2015 : 		 Обложка нового сингла JOHN 5

3 дек 2015 : 		 JOHN 5 встретит новый год новым видео

10 ноя 2015 : 		 JOHN 5 исполнил кавер-версию хита Майкла Джексона

7 ноя 2015 : 		 ROB ZOMBIE, DOYLE WOLFGANG VON FRANKENSTEIN присоединились на сцене к JOHN 5

21 окт 2015 : 		 JOHN 5 о новом CD/DVD

18 фев 2015 : 		 Бывший басист VAN HALEN присоединился на сцене к JOHN 5

2 янв 2015 : 		 JOHN 5 обзавёлся собственной газировкой

30 ноя 2014 : 		 Последний альбом JOHN 5 вышел на компакт диске

20 ноя 2014 : 		 JOHN 5: «Рок не мёртв, но индустрия изменилась»

23 июл 2014 : 		 JOHN 5: «Мы записали отличный альбом с David'ом Lee Roth'ом»

12 июн 2014 : 		 Новая песня JOHN 5

22 май 2014 : 		 Новый сингл JOHN 5 выйдет в июне

10 май 2014 : 		 Новый сингл JOHN 5 выйдет в июле

20 мар 2014 : 		 Название нового альбома JOHN 5

3 сен 2013 : 		 JOHN 5 сообщил, что на новом альбоме будет много гостей

5 май 2013 : 		 JOHN 5 получил награду Revolver Golden Gods в категории 'Best Guitarist'

26 мар 2013 : 		 JOHN 5 заключил соглашение с DEAN MARKLEY

24 дек 2012 : 		 Новое видео JOHN 5

19 апр 2012 : 		 Гитарист JOHN 5 хочет, чтобы каждый сольный альбом был «особенным»

23 мар 2012 : 		 Фрагмент нового DVD JOHN 5

24 фев 2012 : 		 Новый альбом JOHN 5 выйдет в мае

9 фев 2012 : 		 Трейлер к новому альбому JOHN 5

3 фев 2012 : 		 Обложку для нового альбома JOHN 5 создал Rob Zombie

8 ноя 2011 : 		 JOHN 5 выпустил новый сингл

31 окт 2011 : 		 Новое видео JOHN 5

29 сен 2011 : 		 JOHN 5 выпустил новый сингл

31 авг 2011 : 		 JOHN 5 выпустил кавер-версию хита Майкла Джексона

12 май 2010 : 		 Новый альбом JOHN 5 доступен для прослушивания

9 апр 2010 : 		 Тизер нового альбома JOHN 5

24 мар 2010 : 		 Новый альбом JOHN 5 выйдет в мае

3 мар 2010 : 		 Новый трек и обложка альбома JOHN 5

5 ноя 2008 : 		 JOHN 5 выпускает DVD

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Мультикамерная съёмка с выступления JOHN 5

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Мультикамерная съёмка с выступления JOHN 5, состоявшегося 17 февраля в Token Lounge, Westland, Michigan, доступна ниже.

Ранее сообщалось, что JOHN 5 присоединится к Ace'у Frehley (KISS) на выступлении шестого апреля в Whisky A Go Go, West Hollywood, California, где также выступят Nikki Sixx (MÖTLEY CRÜE), Scott Ian (ANTHRAX) и Sebastian Bach (SKID ROW), которые исполнят классику MÖTLEY CRÜE "Shout At The Devil" с John 5 и THE CREATURES.



JOHN 5: Quality Multi-Camera Footage Of Westland, Michigan Concert




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