Мультикамерная съёмка с выступления JOHN 5, состоявшегося 17 февраля в Token Lounge, Westland, Michigan, доступна ниже.
Ранее сообщалось, что JOHN 5 присоединится к Ace'у Frehley (KISS) на выступлении шестого апреля в Whisky A Go Go, West Hollywood, California, где также выступят Nikki Sixx (MÖTLEY CRÜE), Scott Ian (ANTHRAX) и Sebastian Bach (SKID ROW), которые исполнят классику MÖTLEY CRÜE "Shout At The Devil" с John 5 и THE CREATURES.
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