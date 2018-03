сегодня



Мультикамерная съёмка с выступления JOHN 5 Мультикамерная съёмка с выступления JOHN 5, состоявшегося 17 февраля в Token Lounge, Westland, Michigan, доступна ниже.



Ранее сообщалось, что JOHN 5 присоединится к Ace'у Frehley (KISS) на выступлении шестого апреля в Whisky A Go Go, West Hollywood, California, где также выступят Nikki Sixx (MÖTLEY CRÜE), Scott Ian (ANTHRAX) и Sebastian Bach (SKID ROW), которые исполнят классику MÖTLEY CRÜE "Shout At The Devil" с John 5 и THE CREATURES.















+1 -3









просмотров: 357