Фрагмент нового DVD DOKKEN Исполнение композиции "In My Dreams", взятое из нового концертного релиза DOKKEN "Return To The East Live 2016", доступно ниже. Он будет доступен в следующих вариантах:



* CD/DVD* Blu-Ray

* Collector's Box (CD/DVD + T-Shirt) [Comes with XL tee in the U.S., L tee in EU]

* 2xLP Standard 180g Black Vinyl

* 2xLP Limited Edition 180g Green Vinyl (Exclusive to Frontiers' U.S. Store - Limited to 150 worldwide)

* 2xLP Limited Edition 180g Red Vinyl (Exclusive to Frontiers' EU Store - Limited to 150 worldwide)

* MP3 (audio only)



Трек-лист:



CD



01. It's Another Day (new studio track)

02. Kiss Of Death

03. The Hunter

04. Unchain The Night

05. When Heaven Comes Down

06. Breakin' The Chains

07. Into The Fire

08. Dream Warriors

09. Tooth And Nail

10. Alone Again (intro)

11. Alone Again

12. It's Not Love

13. In My Dreams

14. Heaven Sent (acoustic studio bonus track)

15. Will The Sun Rise (acoustic studio bonus track)



DVD



01. Tooth And Nail

02. Unchain The Night

03. When Heaven Comes Down

04. Breakin' The Chains

05. Into The Fire

06. Alone Again

07. It's Not Love

08. Paris Is Burning

09. Kiss Of Death

10. The Hunter

11. Dream Warriors

12. In My Dreams

13. Behind The Scenes















