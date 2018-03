сегодня



Вокалистка ARCH ENEMY в новой песне ANGRA Группа ANGRA опубликовала официальное видео с текстом на песню "Black Widow's Web", в записи которой принимала участие вокалистка ARCH ENEMY Alissa White-Gluz . Этот трек вошел в новую работу бразилоитальянской команды, "Ømni", выпущенной 16 февраля на earMUSIC:



01. Light Of Transcendence

02. Travelers Of Time

03. Black Widow's Web

04. Insania

05. The Bottom Of My Soul

06. War Horns

07. Caveman

08. Magic Mirror

09. Always More

10. Ømni - Silence Inside

11. Ømni - Infinite Nothing















