Вокалистка ARCH ENEMY в новой песне ANGRA

Группа ANGRA опубликовала официальное видео с текстом на песню "Black Widow's Web", в записи которой принимала участие вокалистка ARCH ENEMY Alissa White-Gluz . Этот трек вошел в новую работу бразилоитальянской команды, "Ømni", выпущенной 16 февраля на earMUSIC:
01. Light Of Transcendence
02. Travelers Of Time
03. Black Widow's Web
04. Insania
05. The Bottom Of My Soul
06. War Horns
07. Caveman
08. Magic Mirror
09. Always More
10. Ømni - Silence Inside
11. Ømni - Infinite Nothing
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